Волинський суд відремонтують за мільйон гривень





Виконавця робіт визначили через електронну систему «Prozorro», - інформують



В переліку робіт у будівлі Апеляційного суду Волинської області передбачається провести: капітальний ремонт даху з заміною покрівлі, вогнезахист дерев’яних елементів даху, улаштування блискавкозахисту, елементів водостоку з системою його антизледеніння.



Відповідно до договору, укладеного 26 липня між Апеляційним судом та ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», вартість робіт становить 1,079 мільйона гривень, строк виконання робіт – з 26 липня до 31 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на ремонт будівлі Апеляційного суду Волинської області, що на вулиці Чероного Хреста, планують використати понад мільйон гривень.Виконавця робіт визначили через електронну систему «Prozorro», - інформують Волинські Новини В переліку робіт у будівлі Апеляційного суду Волинської області передбачається провести: капітальний ремонт даху з заміною покрівлі, вогнезахист дерев’яних елементів даху, улаштування блискавкозахисту, елементів водостоку з системою його антизледеніння.Відповідно до договору, укладеного 26 липня між Апеляційним судом та ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», вартість робіт становить 1,079 мільйона гривень, строк виконання робіт – з 26 липня до 31 жовтня.

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