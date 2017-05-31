Волинський суд відремонтують за мільйон гривень
Сьогодні, 22:10
У Луцьку на ремонт будівлі Апеляційного суду Волинської області, що на вулиці Чероного Хреста, планують використати понад мільйон гривень.
Виконавця робіт визначили через електронну систему «Prozorro», - інформують Волинські Новини.
В переліку робіт у будівлі Апеляційного суду Волинської області передбачається провести: капітальний ремонт даху з заміною покрівлі, вогнезахист дерев’яних елементів даху, улаштування блискавкозахисту, елементів водостоку з системою його антизледеніння.
Відповідно до договору, укладеного 26 липня між Апеляційним судом та ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», вартість робіт становить 1,079 мільйона гривень, строк виконання робіт – з 26 липня до 31 жовтня.
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Виконавця робіт визначили через електронну систему «Prozorro», - інформують Волинські Новини.
В переліку робіт у будівлі Апеляційного суду Волинської області передбачається провести: капітальний ремонт даху з заміною покрівлі, вогнезахист дерев’яних елементів даху, улаштування блискавкозахисту, елементів водостоку з системою його антизледеніння.
Відповідно до договору, укладеного 26 липня між Апеляційним судом та ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», вартість робіт становить 1,079 мільйона гривень, строк виконання робіт – з 26 липня до 31 жовтня.
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