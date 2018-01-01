Турист із Чернівців розповів про враження від «Lutsk Food Fest». ВІДЕО
Сьогодні, 06:10
Чернівчанин Роман Івасюта завітав на фестиваль їжі «Lutsk Food Fest». Чоловік вважає, що замок - не найкраще дійство для проведення подібного дійства.
Про це йдеться у сюжеті 12-каналу.
Чоловік розповів, що вперше у Луцьку, та хотів відвідати замок Любарта. Відтак, він потрапив на фестиваль їжі.
"Можливо, це мої суб’єктивні враження, але я думаю, що це не місце для фестивалю їди в цьому замку. Я думаю, що більш автентично і цікаво було б проводити на території замку якисі фестивалі історичної реконструкції, якісь дитячі фестивалі", - вважає чоловік. Фестиваль їжі, на його думку, було б доцільніше розмістити поблизу фортеці. Адже їжа псує "автентичну атмосферу замку".
За словами гостя, у Чернівцях теж організовують фестивалі , та переважно на площах. У Європі в більшості також проводять фестивалі на підходах до замків. Однак чоловік підреслив, що це його власна думка
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Про це йдеться у сюжеті 12-каналу.
Чоловік розповів, що вперше у Луцьку, та хотів відвідати замок Любарта. Відтак, він потрапив на фестиваль їжі.
"Можливо, це мої суб’єктивні враження, але я думаю, що це не місце для фестивалю їди в цьому замку. Я думаю, що більш автентично і цікаво було б проводити на території замку якисі фестивалі історичної реконструкції, якісь дитячі фестивалі", - вважає чоловік. Фестиваль їжі, на його думку, було б доцільніше розмістити поблизу фортеці. Адже їжа псує "автентичну атмосферу замку".
За словами гостя, у Чернівцях теж організовують фестивалі , та переважно на площах. У Європі в більшості також проводять фестивалі на підходах до замків. Однак чоловік підреслив, що це його власна думка
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