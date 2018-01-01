вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Турист із Чернівців розповів про враження від «Lutsk Food Fest». ВІДЕО

Турист із Чернівців розповів про враження від «Lutsk Food Fest». ВІДЕО
Чернівчанин Роман Івасюта завітав на фестиваль їжі «Lutsk Food Fest». Чоловік вважає, що замок - не найкраще дійство для проведення подібного дійства.

Про це йдеться у сюжеті 12-каналу.

Чоловік розповів, що вперше у Луцьку, та хотів відвідати замок Любарта. Відтак, він потрапив на фестиваль їжі.

"Можливо, це мої суб’єктивні враження, але я думаю, що це не місце для фестивалю їди в цьому замку. Я думаю, що більш автентично і цікаво було б проводити на території замку якисі фестивалі історичної реконструкції, якісь дитячі фестивалі", - вважає чоловік. Фестиваль їжі, на його думку, було б доцільніше розмістити поблизу фортеці. Адже їжа псує "автентичну атмосферу замку".

За словами гостя, у Чернівцях теж організовують фестивалі , та переважно на площах. У Європі в більшості також проводять фестивалі на підходах до замків. Однак чоловік підреслив, що це його власна думка


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Lutsk Food Fest, їжа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Турист із Чернівців розповів про враження від «Lutsk Food Fest». ВІДЕО
Сьогодні, 06:10
У Луцьку міркуватимуть, як впорядкувати ботасад
Сьогодні, 05:15
Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО
Сьогодні, 03:23
У луцькій багатоповерхівці відремонують ліфт
Сьогодні, 02:32
Вишиванки і велосипеди: у волинському місті влаштували спортивний пробіг. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО Кулінарний батл та оригінальні смаколики: як «Lutsk Food Fest» дивує гостей. ФОТО
28 липень, 18:05
Перший день фестивалю їжі у Луцьку: фотозвіт від Павла Березюка Перший день фестивалю їжі у Луцьку: фотозвіт від Павла Березюка
13 травень, 11:24
«Lutsk Food Fest» виходить за межі замку Любарта «Lutsk Food Fest» виходить за межі замку Любарта
01 травень, 00:54
Учасниками «Lutsk Food Fest» хочуть бути навіть іноземці Учасниками «Lutsk Food Fest» хочуть бути навіть іноземці
30 квітень, 04:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Турист із Чернівців розповів про враження від «Lutsk Food Fest». ВІДЕО
Сьогодні, 06:10
 0
У Луцьку міркуватимуть, як впорядкувати ботасад
Сьогодні, 05:15
 0
Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО
Сьогодні, 03:23
 0
У луцькій багатоповерхівці відремонують ліфт
Сьогодні, 02:32
 0
Вишиванки і велосипеди: у волинському місті влаштували спортивний пробіг. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8