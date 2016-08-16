Автора проекту «Ukraїnеr» надихнула Волинь

Український журналіст, блогер, арт-менеджер та автор проекту «Ukraїnеr» Богдан Логвиненко після візиту на Волинь написав, що тут йому вдалося побачити позитивні зміни та надихнутися.Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.Логвиненко "зачекінився" у селі Княгининок та виклав фото зупинки-книги, яку встановиои біля мсцевої школи."Звичайна зупинка в селі біля школи. Звісно, простіше не бачити і не писати про позитивні зміни, але ми їздимо по усій Україні і не можемо не помічати змін. Нові дороги, мости, нові зупинки, сучасне освітлення, тротуари, яких ніколи в селах не бачили. Там, де є громади або бізнес, що прийшов до сіл і містечок", - написав мадрівник.Окрім того, Логвиненко розповів про сьогоднішні зйомки команди."Сьогодні ми знімали у селі, де жителі показують на одного їх сусіда, що виїхав на заробітки. Один на все село, його вважають пропащим. За 60 км від кордону з Польщею. Ніхто не їде, усі вже повернулися і зайнялися справою на своїй землі. Зараз поїхали на заробітки ті, хто подалі від кордону. Настане час, і вони зрозуміють, що працювати на пана — не найкращий спосіб влаштувати своє життя. І хоч ми вже майже всю Україну проїхали і стільки усього побачили, експедиція Ukrainer все ще буває дуже надихаючою", - йдеться у дописі.