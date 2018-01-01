Повідомили про наслідки пожежі на ринку у Рожищі. ФОТО

у пожежі на ринку у Рожищі, сягнула 350 квадратних метрів.



Повідомення про загоряння на території ринку надійшло до рятувальників 0 20:18. Приборкати вогонь вдалося о 21:51, - повідомляє



Локалізували вогонь вдалося 21.13, а о 21.51 передали повідомлення про ліквідацію пожежі. На місці працювало 6 пожежних машин та дві швидкі, а підприємці намагалися врятувати товар.



Площа, яка постраждала, сягнула 350 квадратних метрів.



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