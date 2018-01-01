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Повідомили про наслідки пожежі на ринку у Рожищі. ФОТО

Повідомили про наслідки пожежі на ринку у Рожищі. ФОТО
Площа території, яка постраждала у пожежі на ринку у Рожищі, сягнула 350 квадратних метрів.

Повідомення про загоряння на території ринку надійшло до рятувальників 0 20:18. Приборкати вогонь вдалося о 21:51, - повідомляє Район. Рожище.

Локалізували вогонь вдалося 21.13, а о 21.51 передали повідомлення про ліквідацію пожежі. На місці працювало 6 пожежних машин та дві швидкі, а підприємці намагалися врятувати товар.

Площа, яка постраждала, сягнула 350 квадратних метрів.
Повідомили про наслідки пожежі на ринку у Рожищі. ФОТО
Повідомили про наслідки пожежі на ринку у Рожищі. ФОТО
Повідомили про наслідки пожежі на ринку у Рожищі. ФОТО

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Теги: пожежа, вогонь, ДСНС, Рожище, ринок
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Коментарі 1
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Дайте вгадаю приміщення піде під знов і на його місці буде 2-х поверховий центр
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