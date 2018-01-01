Повідомили про наслідки пожежі на ринку у Рожищі. ФОТО
29 липень, 23:06
Площа території, яка постраждала у пожежі на ринку у Рожищі, сягнула 350 квадратних метрів.
Повідомення про загоряння на території ринку надійшло до рятувальників 0 20:18. Приборкати вогонь вдалося о 21:51, - повідомляє Район. Рожище.
Локалізували вогонь вдалося 21.13, а о 21.51 передали повідомлення про ліквідацію пожежі. На місці працювало 6 пожежних машин та дві швидкі, а підприємці намагалися врятувати товар.
Площа, яка постраждала, сягнула 350 квадратних метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомення про загоряння на території ринку надійшло до рятувальників 0 20:18. Приборкати вогонь вдалося о 21:51, - повідомляє Район. Рожище.
Локалізували вогонь вдалося 21.13, а о 21.51 передали повідомлення про ліквідацію пожежі. На місці працювало 6 пожежних машин та дві швидкі, а підприємці намагалися врятувати товар.
Площа, яка постраждала, сягнула 350 квадратних метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Дайте вгадаю приміщення піде під знов і на його місці буде 2-х поверховий центр
Останні новини
30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повідомили про наслідки пожежі на ринку у Рожищі. ФОТО
29 липень, 23:06
Волинський суд відремонтують за мільйон гривень
29 липень, 22:10
Вогонь і хмари диму: у Рожищі спалахнув базар. ФОТО
29 липень, 21:27
На Волині 2-річний хлопчик розгулював містом. ФОТО
29 липень, 21:17