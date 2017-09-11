вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО

Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО
Луцька команда "Ветеран-Лучеськ" перемогла у міжнародному футбольному турнірі серед ветеранів.

Про це повідомляють на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соцмережі Facebook.

Луцькі футболісти стали чемпіонами на ІХ Міжнародному турнірі з футболу серед ветеранів, присвяченому Дню міста Бреста, що у Білорусі. Кращим бомбардиром став Юрій Ващук, а кращим захисником - Ігор Мосурець.
Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО
Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО
Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО
Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО
Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО
Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, ветерани, турнір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО
Сьогодні, 03:23
У луцькій багатоповерхівці відремонують ліфт
Сьогодні, 02:32
Вишиванки і велосипеди: у волинському місті влаштували спортивний пробіг. ФОТО
Сьогодні, 01:15
30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повідомили про наслідки пожежі на ринку у Рожищі. ФОТО
29 липень, 23:06
Схожі новини
М'ячі, бутси та кубки: у Любомлі відбувся міжнародний турнір з міні-футболу М'ячі, бутси та кубки: у Любомлі відбувся міжнародний турнір з міні-футболу
10 червень, 05:23
На Волині відбувся футбольний турнір пам’яті Героя Небесної Сотні На Волині відбувся футбольний турнір пам’яті Героя Небесної Сотні
11 вересень, 2017, 12:18
В пам'ять Бориса Клімчука відбувся турнір з міні-футболу В пам'ять Бориса Клімчука відбувся турнір з міні-футболу
03 квітень, 2017, 23:30
У Володимирі-Волинському гратимуть у футбол в пам’ять загиблого атошника У Володимирі-Волинському гратимуть у футбол в пам’ять загиблого атошника
20 січень, 2017, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО
Сьогодні, 03:23
 0
У луцькій багатоповерхівці відремонують ліфт
Сьогодні, 02:32
 0
Вишиванки і велосипеди: у волинському місті влаштували спортивний пробіг. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Повідомили про наслідки пожежі на ринку у Рожищі. ФОТО
29 липень, 23:06
 0
Медіа
відео
1/8