Луцькі футболісти тріумфували на міжнародному турнірі. ФОТО
Сьогодні, 03:23
Луцька команда "Ветеран-Лучеськ" перемогла у міжнародному футбольному турнірі серед ветеранів.
Про це повідомляють на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соцмережі Facebook.
Луцькі футболісти стали чемпіонами на ІХ Міжнародному турнірі з футболу серед ветеранів, присвяченому Дню міста Бреста, що у Білорусі. Кращим бомбардиром став Юрій Ващук, а кращим захисником - Ігор Мосурець.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соцмережі Facebook.
Луцькі футболісти стали чемпіонами на ІХ Міжнародному турнірі з футболу серед ветеранів, присвяченому Дню міста Бреста, що у Білорусі. Кращим бомбардиром став Юрій Ващук, а кращим захисником - Ігор Мосурець.
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