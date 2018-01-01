У Луцьку міркуватимуть, як впорядкувати ботасад

Лучан кличуть обговорити варіанти для розвитку ботанічного саду на вулиці Шопена.Захід відбудеться у вівторок, 31 липня, в антикафе Innerspace, що на вулиці Парковій, - повідомляють організатори.Обговорення розпочнеться о 15:00 годині. У ньому візьмуть участь громадськість, представники Луцької міської ради і Луцької дитячої залізниці.«Історія із ботсадом затягнулася на багато років. Останні роки він не достатньо доглядався, що призвело до втрати його якості як ботанічного саду. Нині ця територія потребує юридичної перекваліфікації та відповідно подальшого розвитку, адже це цінна зелена зона у центральній частині міста Луцька», - повідомляють в анонсі.