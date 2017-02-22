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«Освітлення не працює, розмітки нема», - водій про трасу від Луцьком

«Освітлення не працює, розмітки нема», - водій про трасу від Луцьком
На Волині вночі не освітлюється траса М19.

Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» написав Руслан Січкарук.

Він зазначає, що якось виїхав о третій ночі до Луцька та зауважив, що відсутні освітлення та розмітка.

«Дорога зливається з узбіччям, видимість 50 м. Люди ходять по узбіччю не завжди тверезі без світло відбивачів», - пише Руслан.

Він звернувся до голови Княгининівської ОТГ Олени Твердохліб з пропозицією освітлювати трасу цілу ніч.

«Доекономитесь!» - йдеться у дописі.

Голова ОТГ відповіла чоловікові, що перехід на нічне освітлення траси наразі не можливий. Спочатку потрібно повінстю замінити ліхтарі у селі Сирники.

«Орієнтовно з 1.09 (1 вересня, - ред.) траса буде освітлюватися і вночі», - написала Олена Твердохліб.

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Теги: освітлення, траса, Волинь, Княнигинок
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Коментарі 1
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десь на початку 2000-х, коли мегакритик сидів на горшку, величезним досягненням була взагалі наявність освітлених вулиць на трасах державного значення, навіть у вечірній час.
Тепер громада ОТГ має скидатись і щодня оплачувати освітлення вулиць вночі, тому що критик виріс і о третій ночі йому захотілось покататись. Один раз в ту сторону!
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