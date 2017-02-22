«Освітлення не працює, розмітки нема», - водій про трасу від Луцьком

На Волині вночі не освітлюється траса М19.Про це у Facebook-спільноті «Княгининівська громада» написавВін зазначає, що якось виїхав о третій ночі до Луцька та зауважив, що відсутні освітлення та розмітка.«Дорога зливається з узбіччям, видимість 50 м. Люди ходять по узбіччю не завжди тверезі без світло відбивачів», - пише Руслан.Він звернувся до голови Княгининівської ОТГз пропозицією освітлювати трасу цілу ніч.«Доекономитесь!» - йдеться у дописі.Голова ОТГ відповіла чоловікові, що перехід на нічне освітлення траси наразі не можливий. Спочатку потрібно повінстю замінити ліхтарі у селі Сирники.«Орієнтовно з 1.09 (1 вересня, - ред.) траса буде освітлюватися і вночі», - написала Олена Твердохліб.