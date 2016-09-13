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На Волині вилучили фальсифікат вартістю 370 тисяч гривень

На Волині вилучили фальсифікат вартістю 370 тисяч гривень
На Волині фіскали вилучили понад 6000 безакцизних пачок сигарет та 560 літрів горілчаних виробів.

Партію фальсифікату транспортував мешканець міста Луцьк, - повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

Фіскали отримали інформацію про можливе транспортування
фальсифікованих горілчаних напоїв та тютюнових виробів без марок
акцизного податку встановленого зразка та вжили невідкладних заходів.

Так, співробітники податкової міліції Волині під процесуальним
керівництвом прокуратури області зупинили та провели огляд автомобіля Opel Vivaro.

За результатами проведених заходів виявили та вилучили з
незаконного обігу понад 6000 пачок тютюнових виробів вартістю 250
тис.гривень, 560 літрів горілчаних виробів сумнівної якості вартістю 120 тис. грн. Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить 370 тис. грн.

Автомобіль вилучили.

На даний час вирішується питання про призначення судових експертиз
та притягнення винних до відповідальності.

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Теги: безакциз, вилучення, алкоголь, цигарки
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