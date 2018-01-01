Курс валют у Луцьку на 30 липня





Євро при купівлі становить - 30.921, при продажу - 31.586.



Курс російського рубля: купівля - 0.377, продаж - 0.436.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.705, продаж - 7.335.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.647, а продаж - 26.958.Євро при купівлі становить - 30.921, при продажу - 31.586.Курс російського рубля: купівля - 0.377, продаж - 0.436.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.705, продаж - 7.335.

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