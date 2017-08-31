У Києві жорстоко вбили 16-річну дівчину





Жертвою є 16-річна мешканка Закарпаття У столиці вона тимчасово проживала у родичів, повідомили в групі



Труп виявили поблизу ресторану "Форест Клаб" (Мінський проспект, 20 А) в ніч на 28 липня.



29 липня поліцейські спіймали підозрюваного, який розповів деталі злочину. Відео допиту з'явилося в мережі.



"Я з нею познайомився. Запитав, куди така красива йде. Потім я запропонував їй зайнятися коханням. Вона сказала, що не хоче. Мені не те, що не по собі стало. Якось ніяково. І я її потім як би взяв руками", - сказав він.

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