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Луцький гурт поділився ексклюзивним відео

Луцький гурт поділився ексклюзивним відео
Учасник луцького гурту Флайза опублікував відео з репетиції.

Відео можна подивитися на сторінці Андрія Тимчука у Facebook.

«У своєму відеоарсеналі Флайза має вже більше двох десятків кліпів, багато відео із концертів, студій звукозапису, лірик-відео та ін. Проте ми ніколи за 17 років історії гурту не ділились відеороботами з наших репетицій.

Виправляємо це «непорозуміння» і презентуємо вам те, як ми працюємо на репетиційній базі, готуючись до концертів», - пише фронтмен гурту.

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Теги: Флайззза, гурт, Луцьк, ексклюзив
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