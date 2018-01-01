Луцький гурт поділився ексклюзивним відео
Сьогодні, 09:43
Учасник луцького гурту Флайза опублікував відео з репетиції.
Відео можна подивитися на сторінці Андрія Тимчука у Facebook.
«У своєму відеоарсеналі Флайза має вже більше двох десятків кліпів, багато відео із концертів, студій звукозапису, лірик-відео та ін. Проте ми ніколи за 17 років історії гурту не ділились відеороботами з наших репетицій.
Виправляємо це «непорозуміння» і презентуємо вам те, як ми працюємо на репетиційній базі, готуючись до концертів», - пише фронтмен гурту.
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Відео можна подивитися на сторінці Андрія Тимчука у Facebook.
«У своєму відеоарсеналі Флайза має вже більше двох десятків кліпів, багато відео із концертів, студій звукозапису, лірик-відео та ін. Проте ми ніколи за 17 років історії гурту не ділились відеороботами з наших репетицій.
Виправляємо це «непорозуміння» і презентуємо вам те, як ми працюємо на репетиційній базі, готуючись до концертів», - пише фронтмен гурту.
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