У Луцьку просять проїзні квитки на всі види громадського транспорту





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



"Ось декілька переваг квитків такого виду:

1. Чесність. Школярам, студентам та іншим пільговикам тепер не доведеться відстоювати право на пільговий проїзд, адже вони матимуть квитки даного типу.

2. Прозорість. Перевізники більше не зможуть приховувати свої реальні доходи.

3. Дешевизна. Тепер людям які щодня мусять їздити на роботу туди і назад з пересадками чи ні за 10-20 гривень, що є значною частиною зарплати, будуть витрачати фіксовану суму 500-600 гривень щомісяця", - пише автор ініціативи Бережний Олександр Едуардович.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани просять запровадити проїзні квитки на всі види міського громадського транспорту.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій."Ось декілька переваг квитків такого виду:1. Чесність. Школярам, студентам та іншим пільговикам тепер не доведеться відстоювати право на пільговий проїзд, адже вони матимуть квитки даного типу.2. Прозорість. Перевізники більше не зможуть приховувати свої реальні доходи.3. Дешевизна. Тепер людям які щодня мусять їздити на роботу туди і назад з пересадками чи ні за 10-20 гривень, що є значною частиною зарплати, будуть витрачати фіксовану суму 500-600 гривень щомісяця", - пише автор ініціативиПідтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1136

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