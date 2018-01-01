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У Луцьку поділять понад мільйон гривень на округи без депутатів

У Луцьку поділять понад мільйон гривень на округи без депутатів
У Луцьку розподілять 1,2 мільйона гривень на округи без депутатів.

Про це йшлося у понеділок, 30 липня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Голова комісії Андрій Козюра повідомив, що в бюджеті є 1,2 мільйона гривень, які мають розділити на округи без депутатів. Зокрема, у Луцьку – 12 округів, котрим дістанеться по 100 тисяч гривень. Гроші розподілять відповідно до поданих заяв.

Заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк розповів, що було 21 офіційне звернення як від депутатів, так і від громадян щодо різних питань. Більшість із них стосуються встановлення дитячого та спортивного обладнання у дворах.

Також розглядають заяву про ремонт покрівлі в будинку на Молоді, вулиці Саперів.

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Теги: гроші, округ без депутата, Луцьк
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Коментарі 1
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Там де Козюра - там дкрибан і крадіжки!!!
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