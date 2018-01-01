У Луцьку поділять понад мільйон гривень на округи без депутатів

У Луцьку розподілять 1,2 мільйона гривень на округи без депутатів.Про це йшлося у понеділок, 30 липня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Голова комісіїповідомив, що в бюджеті є 1,2 мільйона гривень, які мають розділити на округи без депутатів. Зокрема, у Луцьку – 12 округів, котрим дістанеться по 100 тисяч гривень. Гроші розподілять відповідно до поданих заяв.Заступник директора департаменту ЖКГрозповів, що було 21 офіційне звернення як від депутатів, так і від громадян щодо різних питань. Більшість із них стосуються встановлення дитячого та спортивного обладнання у дворах.Також розглядають заяву про ремонт покрівлі в будинку на Молоді, вулиці Саперів.