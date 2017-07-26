Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Сьогодні, 11:16
Лучани вкотре смакували делікатесами у стінах замку Любарта.
Дехто потрапив у поле зору місцевого фотографа Віктора Чухрая. Добірку знімків з події він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
На світлинах - красуні-відвідувачки фестивалю зі своїми супутниками, діти, сімейні пари та кухарі, які готували смакоту на лучан. Навіть сусідські пси забігли подивитися, що ж там відбувається.
Автор фотографій назвав добірку доволі лаконічно: "Луцьк і лучани. Фоточки з фестивалю".
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Дехто потрапив у поле зору місцевого фотографа Віктора Чухрая. Добірку знімків з події він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
На світлинах - красуні-відвідувачки фестивалю зі своїми супутниками, діти, сімейні пари та кухарі, які готували смакоту на лучан. Навіть сусідські пси забігли подивитися, що ж там відбувається.
Автор фотографій назвав добірку доволі лаконічно: "Луцьк і лучани. Фоточки з фестивалю".
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