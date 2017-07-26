Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото





Дехто потрапив у поле зору місцевого фотографа Віктора Чухрая. Добірку знімків з події він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.



На світлинах - красуні-відвідувачки фестивалю зі своїми супутниками, діти, сімейні пари та кухарі, які готували смакоту на лучан. Навіть сусідські пси забігли подивитися, що ж там відбувається.



Автор фотографій назвав добірку доволі лаконічно: "Луцьк і лучани. Фоточки з фестивалю".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани вкотре смакували делікатесами у стінах замку Любарта.Дехто потрапив у поле зору місцевого фотографа. Добірку знімків з події він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.На світлинах - красуні-відвідувачки фестивалю зі своїми супутниками, діти, сімейні пари та кухарі, які готували смакоту на лучан. Навіть сусідські пси забігли подивитися, що ж там відбувається.Автор фотографій назвав добірку доволі лаконічно: "Луцьк і лучани. Фоточки з фестивалю".

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