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Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото

Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Лучани вкотре смакували делікатесами у стінах замку Любарта.

Дехто потрапив у поле зору місцевого фотографа Віктора Чухрая. Добірку знімків з події він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

На світлинах - красуні-відвідувачки фестивалю зі своїми супутниками, діти, сімейні пари та кухарі, які готували смакоту на лучан. Навіть сусідські пси забігли подивитися, що ж там відбувається.

Автор фотографій назвав добірку доволі лаконічно: "Луцьк і лучани. Фоточки з фестивалю".

Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото
Селфі, їжа і дівчата: луцький фудфест на фото

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Теги: фото, їжа, фестиваль
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Коментарі 4
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Дивно,на кожному фуд-фесті бачу кожен рік одних і тих самих людей.Таке враження,що нових людей з року в рік не додається,а масовку роблять ті ж самі люди.
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"Лучани вкотре смакували делікатесами"

Там був торговий бренд "Хавчик".
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Дівчинка у білій футболці Levi's - як же вас такими написами як traussa найо... дурять! Зніміть, не ганьбіться! :)))
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Панянка в блідно-рожевому, селфить себе на одному з верхніх фото - в неї жовті підмишки.
Від поту? Не миється?
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