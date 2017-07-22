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У західних областях України – грози і шквали

У західних областях України – грози і шквали
Вдень 30 липня у західних, південних, Житомирській, Вінницькій областях прогнозують грози.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

А на Прикарпатті, Закарпатті місцями сильний дощ, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, що над Україною уже тривалий час нависає циклон, якого назвали Halina і, який приніс з собою часті та рясні дощі, грози, град та шквали. Відтак, 1, 2 та 3 серпня синоптики обіцяють сонячну і спекотну погоду.


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Теги: грози, шквали
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