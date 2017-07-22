У західних областях України – грози і шквали





Про це йдеться на сайті



А на Прикарпатті, Закарпатті місцями сильний дощ, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вдень 30 липня у західних, південних, Житомирській, Вінницькій областях прогнозують грози.Про це йдеться на сайті ДСНС України А на Прикарпатті, Закарпатті місцями сильний дощ, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.Нагадаємо, що над Україною уже тривалий час нависає циклон , якого назвали Halina і, який приніс з собою часті та рясні дощі, грози, град та шквали. Відтак, 1, 2 та 3 серпня синоптики обіцяють сонячну і спекотну погоду.

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