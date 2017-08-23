На фестиваль «Art Jazz 2018» у Луцьку вхід для дітей буде безкоштовним
Сьогодні, 11:35
Організатори народного джазового фестивалю «ART JAZZ 2018» повідомили, що цьогоріч вхід для дітей до 14 років буде безкоштовним.
Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
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Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
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