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На фестиваль «Art Jazz 2018» у Луцьку вхід для дітей буде безкоштовним

На фестиваль «Art Jazz 2018» у Луцьку вхід для дітей буде безкоштовним
Організатори народного джазового фестивалю «ART JAZZ 2018» повідомили, що цьогоріч вхід для дітей до 14 років буде безкоштовним.

Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.

Квитки можна придбати за посиланням:

25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
На фестиваль «Art Jazz 2018» у Луцьку вхід для дітей буде безкоштовним

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Теги: фестиваль, джаз, Луцьк
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