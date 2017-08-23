На фестиваль «Art Jazz 2018» у Луцьку вхід для дітей буде безкоштовним





Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.



Квитки можна придбати за посиланням:



25 серпня -

26 серпня -



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організатори народного джазового фестивалю «ART JAZZ 2018» повідомили, що цьогоріч вхід для дітей до 14 років буде безкоштовним.Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.Квитки можна придбати за посиланням:25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018 26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck

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