вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Почала крутитися голова, тяжко дихав»: онкохворий Роман Гальчик застудився

«Почала крутитися голова, тяжко дихав»: онкохворий Роман Гальчик застудився
В онкохворого маленького волинянина Романа Гальчика - застуда.

Про це повідомила мама хлопчика Світлана у спільноті "Гальчик Рома - боротьба за життя".

"Ромашка зараз лягає рано спати і вже о 7, 7:30 прокидається. Вчора на вечір в Роми почала крутитися голова, я дуже злякалась, тому як знаю ці всі симптоми не віщують нічого доброго. Годину лежав, не міг заснути, просив обезболюючих, ми справились Нурофеном. Вночі почав закладати ніс, тяжко дихав, ми капали носика. І в меншого теж. Видно що кондиціонери в машинах і магазинах, відкриті вікна вже зробили свою роботу і в обох застуда. Зараз готую їм тепле пиття, щоб "розбудити" горлишко і животик. Вже буде в Роми другий сніданок, так як п'ємо гормони, і в нього апетит скажений. А потім мама почне чаклувати над правильним обідом", - йдеться у дописі.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА

Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Роман Гальчик, рак, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища
Сьогодні, 11:56
Луцького чиновника-хабарника взяли під варту
Сьогодні, 11:49
«Почала крутитися голова, тяжко дихав»: онкохворий Роман Гальчик застудився
Сьогодні, 11:45
На фестиваль «Art Jazz 2018» у Луцьку вхід для дітей буде безкоштовним
Сьогодні, 11:35
У західних областях України – грози і шквали
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
Онкохворому Роману Гальчику почали курс хіміотерапії Онкохворому Роману Гальчику почали курс хіміотерапії
17 липень, 11:43
Моє життя зупинилося, коли дізналася про хворобу сина, – мама онкохворого хлопчика з Волині Моє життя зупинилося, коли дізналася про хворобу сина, – мама онкохворого хлопчика з Волині
02 липень, 19:40
Саме страшне – це очікування, - мама хворого на рак 3-річного хлопчика Саме страшне – це очікування, - мама хворого на рак 3-річного хлопчика
27 квітень, 10:49
Онкохворий Роман Гальчик прилетів у Стамбул на лікування Онкохворий Роман Гальчик прилетів у Стамбул на лікування
14 липень, 15:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині бус на смерть збив пішохода
Сьогодні, 12:36
 0
У селі на Волині заблукала жінка з психічними розладами
Сьогодні, 12:23
 0
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Сьогодні, 12:20
 0
За п’яний дебош у відділі поліції волинянин заплатить 10 тисяч штрафу
Сьогодні, 12:11
 0
«Нас мають за худобу»: у селі на Волині зникає світло після кожного дощу
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8