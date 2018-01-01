«Почала крутитися голова, тяжко дихав»: онкохворий Роман Гальчик застудився

В онкохворого маленького волинянина- застуда.Про це повідомила мама хлопчикау спільноті "Гальчик Рома - боротьба за життя"."Ромашка зараз лягає рано спати і вже о 7, 7:30 прокидається. Вчора на вечір в Роми почала крутитися голова, я дуже злякалась, тому як знаю ці всі симптоми не віщують нічого доброго. Годину лежав, не міг заснути, просив обезболюючих, ми справились Нурофеном. Вночі почав закладати ніс, тяжко дихав, ми капали носика. І в меншого теж. Видно що кондиціонери в машинах і магазинах, відкриті вікна вже зробили свою роботу і в обох застуда. Зараз готую їм тепле пиття, щоб "розбудити" горлишко і животик. Вже буде в Роми другий сніданок, так як п'ємо гормони, і в нього апетит скажений. А потім мама почне чаклувати над правильним обідом", - йдеться у дописі.