«Почала крутитися голова, тяжко дихав»: онкохворий Роман Гальчик застудився
Сьогодні, 11:45
В онкохворого маленького волинянина Романа Гальчика - застуда.
Про це повідомила мама хлопчика Світлана у спільноті "Гальчик Рома - боротьба за життя".
"Ромашка зараз лягає рано спати і вже о 7, 7:30 прокидається. Вчора на вечір в Роми почала крутитися голова, я дуже злякалась, тому як знаю ці всі симптоми не віщують нічого доброго. Годину лежав, не міг заснути, просив обезболюючих, ми справились Нурофеном. Вночі почав закладати ніс, тяжко дихав, ми капали носика. І в меншого теж. Видно що кондиціонери в машинах і магазинах, відкриті вікна вже зробили свою роботу і в обох застуда. Зараз готую їм тепле пиття, щоб "розбудити" горлишко і животик. Вже буде в Роми другий сніданок, так як п'ємо гормони, і в нього апетит скажений. А потім мама почне чаклувати над правильним обідом", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
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Про це повідомила мама хлопчика Світлана у спільноті "Гальчик Рома - боротьба за життя".
"Ромашка зараз лягає рано спати і вже о 7, 7:30 прокидається. Вчора на вечір в Роми почала крутитися голова, я дуже злякалась, тому як знаю ці всі симптоми не віщують нічого доброго. Годину лежав, не міг заснути, просив обезболюючих, ми справились Нурофеном. Вночі почав закладати ніс, тяжко дихав, ми капали носика. І в меншого теж. Видно що кондиціонери в машинах і магазинах, відкриті вікна вже зробили свою роботу і в обох застуда. Зараз готую їм тепле пиття, щоб "розбудити" горлишко і животик. Вже буде в Роми другий сніданок, так як п'ємо гормони, і в нього апетит скажений. А потім мама почне чаклувати над правильним обідом", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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