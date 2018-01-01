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Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища

Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища
У місті Рожище ліквідовують наслідки пожежі на ринку. Вщент вигорів м'ясний павільйон, де торгували 8 підприємців.

У них вогонь повністю знищив товар, вітрини, холодильники, - пише Суспільне Волині.

На місці працюють слідчі.

Загалом на місці події працювали близько 30-и рятувальників, залучали 7 одиниць основної пожежної техніки.

Нагадаємо, пожежу локалізували у неділю, 29 липня, о 21:05, ліквідували о 21:51.

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Внаслідок загорання вогонь знищив дах та перекриття на площі 249 м2, торгове обладнання, внутрішнє оздоблення стін.

Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок влучання грозового розряду.

Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища
Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища
Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища
Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища
Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища
Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища
Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища
Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища
Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища
Що залишилося після пожежі на ринку в Рожищі: фото згарища

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Теги: Рожище, ринок, пожежа
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