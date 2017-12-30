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ПриватБанк компенсує вартість авіаквитків у разі затримки рейсів*

ПриватБанк компенсує вартість авіаквитків у разі затримки рейсів*
ПриватБанк розширив можливості сервісу компенсації вартості авіаквитків, який тепер дозволяє отримати гроші не лише в разі скасування авіарейсів, а й у разі затримки вильоту.

Якщо авіаквиток куплено через ПриватБанк і підключено сервіс «Компенсація вартості авіарейсу», у разі затримки вильоту на 2–7 годин банк поверне половину вартості квитка. Якщо рейс затримується більше 7 годин, банк забезпечить виплату на картку 80% його вартості, а в разі скасування рейсу клієнт банку отримає 100% компенсації.

У разі затримки рейсу компенсації виплачуються на картку ПриватБанку протягом години після прибуття в кінцевий пункт призначення. Якщо виліт скасовано, гроші буде виплачено відразу після того, як стало відомо про його скасування. Компенсації нараховуються автоматично – для отримання виплат не потрібно жодних дзвінків, заяв або документів. Виплата компенсацій від банку не залежить від того, скільки і в якому вигляді компенсує сама авіакомпанія.

Підключити такий сервіс можна відразу під час купівлі авіаквитка через ПриватБанк. Для цього в Приват24 та на сайті bilet.pb.ua є спеціальна форма замовлення послуги. Також підключитися до сервісу можна й через кілька днів після купівлі авіаперельоту, але не пізніше ніж за 48 годин до вильоту (у Приват24, меню «Архів квитків»). Вартість сервісу «Компенсація вартості авіарейсу» становитиме від 5 до 10% ціни квитка.

Купити квитки в будь-яку країну світу можна в режимі 24/7 в Приват24 і на сайті bilet.pb.ua. Найзручніший сервіс купівлі авіаквитків дозволяє подорожувати без зайвих комісій – ціни на квитки фіксовані в національній валюті та встановлені безпосередньо авіакомпанією, а оплату подорожі можна розбити на частини – до 24 платежів за 2 роки.


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Теги: ПриватБанк, компенсація, квитки
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