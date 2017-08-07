«Ні» сучасному рабству: у Луцьку – акція проти торгівлі людьми. ФОТО

У Луцьку на Театральному майдані розгорнули акцію-флешмоб "Лабіринт можливостей" - у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми лучанам розповідають про небезпеку рабства та пропонують пройти квест.Акція, організована ГО "Волинські перспективи" та департаментом соціального захисту населення Волинської ОДА, триває 30 липня."Лабіринт можливостей" нині влаштували у багатьох містах України. Акція має на меті проінформувати людей про небезпеку, яка може чекати при виїзді на роботу за кордон, особливо, коли роботодавці обіцяють надзвичайно привабливі умови праці.На центральній площі міста зібралося близько сотні людей. Учасникам роздали повітряні кульки із гаслами "Дитина - не товар", "Протидій торгівлі людьми", та "#людинаНЕтовар".Як розповів юрист громадської організації "Волинські перспективи", проблема торгівлі людьми насправді дуже актуальна. Тому сьогодні людей інформуватимуть про небезпеки, а також розповідатимуть про можливість звернутися до різноманітних організацій за консультацією перед виїздом за кордон чи то з метою працевлаштування, чи просто заради подорожі."Мета акції - підвищити обізнаність лучан та гостей міста із проблемою, закликати їх подорожувати безпечно, бо обізнані - означає захищені, і це кредо нашої діяльності", - мовив Вальчук.В Україні існує кілька статистик щодо постраждалих від цього злочину, які ведуть МВС, Мінсоцполітики та міжнародні організції, які надають реінтеграційну допомогу постраждалим. Так, за часи незалежності понад 120 тисяч осіб стали жертвами торгівлі людьми. Восьмий рік поспілль переважає трудова експлуатація і більшість постраждалих - чоловіки.Голова Волинської обласної держадміністраціїзауважив, що акція - хороший привід нагадати всім людям, що у разі якихось підозр вони мають куди звернутися. Адже є поліція, громадські організації та органи влади, як готові прийти на допомогу. Однак, на жаль, часто люди все одно зазнають трудової експлуатації. Тому він здивувався, побачивши на Театральному майдані переважно жінок."Рабство - це не тільки в кайданах ходити, це можна працювати і не отримати ні копійки... Все те, що іде в розріз із волею людини - це рабство", - мовив посадовець. Окрім того, він висловив впевненість, що таким злочинам можна запобігати, тому проінформованість у цьому питанні грає велику роль. Він закликав бути уважними та не "вестися" на надто привабливі оголошення."Ми можемо десятки разів просити не здавати паспорти. Але якщо вже людину привезли за кордон і починають збирати паспорти, я не знаю, яка то має бути людина, щоб не віддати",- зауважив голова ОДА.Однак, таке рабство буває не лише за кордоном, а й на території нашої держави. Тому треба інформувати людей про небезпеку та закликати не довіряти надто багатообіцяючим пропозиціям та завжди перевіряти інформацію.В Україні торгівлю людьми карають позбавленням волі на строк від 8 до 15 років, а значну роль у попередженні цього злочину відіграють громадські організації. Голова Правління ГО "Волинські перспективи"зауважила, що навіть нині, у 21 столітті, рабство існує. Вона наголосила, що сучасне рабство "змінило обличчя", і найчастіше жертвами стають чоловіки, які зазнають трудової експлуатації."Ми не хочемо казати, що не потрібно їхати, не потрібно заробляти. На сьогодні ми в таких умовах, що кожна людина мусить шукати вихід із ситуації... Ми маємо право поїхати і працювати будь-де. Але потрібно бути дуже обачними при працевлаштуванні - не тільки за кордоном, а й в Україні", - наголосила жінка. Адже нині Україна є не лише країною транзиту, а й місцем куди привозять працювати рабів.Тому співорганізатор запросила людей, які зібралися на майдані, взяти участь в акції "Лабіринт можливостей". Перед входом до лабіринту зібралося чимало людей, які вирішили перевірити власні знання. У ньому охочим ставили питання різного типу.Таким чином, модна було перевірити власну готовність виїзду за кордон. Питання стосувалися контрактів іноземною мовою, необхідних при виїзді речей тощо. На виході учасникам квесту розповідали про небезпеки та "підводні камені", які можуть маскувати під благими намірами, а патрульні поліцейські роздавали інформаційні листівки.Наприкінці Пархом'юк закликала людей перевіряти інформацію та не боятися звернутися за допомогою, якщо люина вже стала жертвою цього жахливого злочину.