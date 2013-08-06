У пожежах у Греції вже загинуло більше 90 людей





Про це повідомляє



Раніше повідомлялося про 86 загиблих. У неділю в храмах по всій країні пройшли поминальні служби.



За даними дослідників, пожежа, що спалахнула 23 липня у селі Мати, розташованого за 40 кілометрів на північний схід від Афін, стала найбільш смертоносною лісовою пожежею в Європі з 1900 року.



Більшість людей загинули у вогні, деякі потонули, намагаючись врятуватися від пожежі на море. Зниклих безвісти продовжує шукати берегова служба за сприяння дайверів-добровольців.



Грецька влада раніше заявила, що вважає підпал ймовірною причиною пожежі, що почалася одночасно в різних місцях в умовах сильного вітру.



Скептики заперечують чиновникам, вказуючи на те, що села, які постраждали від вогню, не були підготовлені до пожежонебезпечного сезону через жорсткі заходи бюджетної економії, що діють в країні в останні роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість жертв пожеж в околицях Афін досягла 91 осіб, 25 досі вважаються зниклими безвісти.Про це повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press.Раніше повідомлялося про 86 загиблих. У неділю в храмах по всій країні пройшли поминальні служби.За даними дослідників, пожежа, що спалахнула 23 липня у селі Мати, розташованого за 40 кілометрів на північний схід від Афін, стала найбільш смертоносною лісовою пожежею в Європі з 1900 року.Більшість людей загинули у вогні, деякі потонули, намагаючись врятуватися від пожежі на море. Зниклих безвісти продовжує шукати берегова служба за сприяння дайверів-добровольців.Грецька влада раніше заявила, що вважає підпал ймовірною причиною пожежі, що почалася одночасно в різних місцях в умовах сильного вітру.Скептики заперечують чиновникам, вказуючи на те, що села, які постраждали від вогню, не були підготовлені до пожежонебезпечного сезону через жорсткі заходи бюджетної економії, що діють в країні в останні роки.

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