У пожежах у Греції вже загинуло більше 90 людей
Сьогодні, 13:06
Кількість жертв пожеж в околицях Афін досягла 91 осіб, 25 досі вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press.
Раніше повідомлялося про 86 загиблих. У неділю в храмах по всій країні пройшли поминальні служби.
За даними дослідників, пожежа, що спалахнула 23 липня у селі Мати, розташованого за 40 кілометрів на північний схід від Афін, стала найбільш смертоносною лісовою пожежею в Європі з 1900 року.
Більшість людей загинули у вогні, деякі потонули, намагаючись врятуватися від пожежі на море. Зниклих безвісти продовжує шукати берегова служба за сприяння дайверів-добровольців.
Грецька влада раніше заявила, що вважає підпал ймовірною причиною пожежі, що почалася одночасно в різних місцях в умовах сильного вітру.
Скептики заперечують чиновникам, вказуючи на те, що села, які постраждали від вогню, не були підготовлені до пожежонебезпечного сезону через жорсткі заходи бюджетної економії, що діють в країні в останні роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press.
Раніше повідомлялося про 86 загиблих. У неділю в храмах по всій країні пройшли поминальні служби.
За даними дослідників, пожежа, що спалахнула 23 липня у селі Мати, розташованого за 40 кілометрів на північний схід від Афін, стала найбільш смертоносною лісовою пожежею в Європі з 1900 року.
Більшість людей загинули у вогні, деякі потонули, намагаючись врятуватися від пожежі на море. Зниклих безвісти продовжує шукати берегова служба за сприяння дайверів-добровольців.
Грецька влада раніше заявила, що вважає підпал ймовірною причиною пожежі, що почалася одночасно в різних місцях в умовах сильного вітру.
Скептики заперечують чиновникам, вказуючи на те, що села, які постраждали від вогню, не були підготовлені до пожежонебезпечного сезону через жорсткі заходи бюджетної економії, що діють в країні в останні роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині вандали розібрали бруківку. ФОТО
Сьогодні, 13:18
У пожежах у Греції вже загинуло більше 90 людей
Сьогодні, 13:06
ПортCity влаштував парад супергероїв*
Сьогодні, 12:50