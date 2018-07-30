У місті на Волині вандали розібрали бруківку. ФОТО





Про це написала на своїй сторінці у Facebook Світлана Федорчук, передає



«Ось і натішились новими доріжками... Чи то поклали неправильно??? Чи то люди неправильно ходять???» – обурюється жінка.



«Загадка..» – пише Світлана Федорчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Ковельській, що у Володимирі-Волинському, невідомі розібрали частину бруківки.Про це написала на своїй сторінці у Facebook, передає Володимир Медіа «Ось і натішились новими доріжками... Чи то поклали неправильно??? Чи то люди неправильно ходять???» – обурюється жінка.«Загадка..» – пише Світлана Федорчук.

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