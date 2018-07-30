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У місті на Волині вандали розібрали бруківку. ФОТО

У місті на Волині вандали розібрали бруківку. ФОТО
На вулиці Ковельській, що у Володимирі-Волинському, невідомі розібрали частину бруківки.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook Світлана Федорчук, передає Володимир Медіа.

«Ось і натішились новими доріжками... Чи то поклали неправильно??? Чи то люди неправильно ходять???» – обурюється жінка.

«Загадка..» – пише Світлана Федорчук.
У місті на Волині вандали розібрали бруківку. ФОТО
У місті на Волині вандали розібрали бруківку. ФОТО
У місті на Волині вандали розібрали бруківку. ФОТО

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Теги: вандали, Володимир-Волинський, бруківка
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