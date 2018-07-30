У місті на Волині вандали розібрали бруківку. ФОТО
Сьогодні, 13:18
На вулиці Ковельській, що у Володимирі-Волинському, невідомі розібрали частину бруківки.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook Світлана Федорчук, передає Володимир Медіа.
«Ось і натішились новими доріжками... Чи то поклали неправильно??? Чи то люди неправильно ходять???» – обурюється жінка.
«Загадка..» – пише Світлана Федорчук.
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Про це написала на своїй сторінці у Facebook Світлана Федорчук, передає Володимир Медіа.
«Ось і натішились новими доріжками... Чи то поклали неправильно??? Чи то люди неправильно ходять???» – обурюється жінка.
«Загадка..» – пише Світлана Федорчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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