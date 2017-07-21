На Волині через буревій повалило дерева і позривало дахи будинків





Однак за цей час порозкривало покрівлі по багатьох будівлях, а також частково – дах місцевої школи, - пише газета



Через обриви ліній електропередачі село залишилося без світла. Начальник Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк поінформував, що епіцентр бурі припав на Судче. Але не лише в цьому селі були пошкоджені електролінії, частково - в селах Седлище, Нові Березичі та Рудка, не було світла і по декількох вулицях Любешова. Ще вчора енергетики відновили електропостачання в райцентрі та частково - в Седлищі. А от по Судчу та двох інших згаданих селах продовжували ремонтно-відновлювальні роботи і сьогодні.



На фото жительки с. Судче Ольги Некоз: буревій повалив їхню "найдобрішу" яблуньку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Судче Любешівського району буря, яка тривала не більше півгодини, наробила чимало лиха місцевим жителям.Однак за цей час порозкривало покрівлі по багатьох будівлях, а також частково – дах місцевої школи, - пише газета Нове життя Через обриви ліній електропередачі село залишилося без світла. Начальник Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго»поінформував, що епіцентр бурі припав на Судче. Але не лише в цьому селі були пошкоджені електролінії, частково - в селах Седлище, Нові Березичі та Рудка, не було світла і по декількох вулицях Любешова. Ще вчора енергетики відновили електропостачання в райцентрі та частково - в Седлищі. А от по Судчу та двох інших згаданих селах продовжували ремонтно-відновлювальні роботи і сьогодні.На фото жительки с. Судче Ольги Некоз: буревій повалив їхню "найдобрішу" яблуньку.

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