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На Волині через буревій повалило дерева і позривало дахи будинків

На Волині через буревій повалило дерева і позривало дахи будинків
У селі Судче Любешівського району буря, яка тривала не більше півгодини, наробила чимало лиха місцевим жителям.

Однак за цей час порозкривало покрівлі по багатьох будівлях, а також частково – дах місцевої школи, - пише газета Нове життя.

Через обриви ліній електропередачі село залишилося без світла. Начальник Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк поінформував, що епіцентр бурі припав на Судче. Але не лише в цьому селі були пошкоджені електролінії, частково - в селах Седлище, Нові Березичі та Рудка, не було світла і по декількох вулицях Любешова. Ще вчора енергетики відновили електропостачання в райцентрі та частково - в Седлищі. А от по Судчу та двох інших згаданих селах продовжували ремонтно-відновлювальні роботи і сьогодні.

На фото жительки с. Судче Ольги Некоз: буревій повалив їхню "найдобрішу" яблуньку.
На Волині через буревій повалило дерева і позривало дахи будинків

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Теги: буря, негода, Любешів
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