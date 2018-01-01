Розповіли, які порушення є у дитячих таборах на Волині
Сьогодні, 13:40
Управління Держпраці у Волинській області провело перевірку волинських таборів оздоровлення та відпочинку дітей.
Про це повідомили на сайті управління.
Зазначають, що перевіряли такі табори: ПЗОВ «Супутник», ПЗОВ «Чайка» в с. Світязь, ПЗОВ «Світязь» в с. Пульмо Шацького району, ПЗОВ «Сонячний» у с. Гаразджа Луцького району та ПЗОВ «Світанок» с. Дачне Ківерцівського району.
Серед виявлених порушень, характерними є:
- не заповнений журнал передрейсового медичного огляду водія;
- не наданий акт технічного опосвідчення електроустановок;
- виробничі приміщення їдальні не в повній мірі забезпечені діелектричними килимками;
- працівники їдальні не забезпечені захисними рукавицями від термічних опіків;
- не складені та не затверджені переліки інструкцій з охорони праці;
- немає підписів про проведення вступного інструктажу.
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Про це повідомили на сайті управління.
Зазначають, що перевіряли такі табори: ПЗОВ «Супутник», ПЗОВ «Чайка» в с. Світязь, ПЗОВ «Світязь» в с. Пульмо Шацького району, ПЗОВ «Сонячний» у с. Гаразджа Луцького району та ПЗОВ «Світанок» с. Дачне Ківерцівського району.
Серед виявлених порушень, характерними є:
- не заповнений журнал передрейсового медичного огляду водія;
- не наданий акт технічного опосвідчення електроустановок;
- виробничі приміщення їдальні не в повній мірі забезпечені діелектричними килимками;
- працівники їдальні не забезпечені захисними рукавицями від термічних опіків;
- не складені та не затверджені переліки інструкцій з охорони праці;
- немає підписів про проведення вступного інструктажу.
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