Розповіли, які порушення є у дитячих таборах на Волині

Управління Держпраці у Волинській області провело перевірку волинських таборів оздоровлення та відпочинку дітей.Про це повідомили на сайті управління.Зазначають, що перевіряли такі табори: ПЗОВ «Супутник», ПЗОВ «Чайка» в с. Світязь, ПЗОВ «Світязь» в с. Пульмо Шацького району, ПЗОВ «Сонячний» у с. Гаразджа Луцького району та ПЗОВ «Світанок» с. Дачне Ківерцівського району.Серед виявлених порушень, характерними є:- не заповнений журнал передрейсового медичного огляду водія;- не наданий акт технічного опосвідчення електроустановок;- виробничі приміщення їдальні не в повній мірі забезпечені діелектричними килимками;- працівники їдальні не забезпечені захисними рукавицями від термічних опіків;- не складені та не затверджені переліки інструкцій з охорони праці;- немає підписів про проведення вступного інструктажу.