вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, які порушення є у дитячих таборах на Волині

Розповіли, які порушення є у дитячих таборах на Волині
Управління Держпраці у Волинській області провело перевірку волинських таборів оздоровлення та відпочинку дітей.

Про це повідомили на сайті управління.

Зазначають, що перевіряли такі табори: ПЗОВ «Супутник», ПЗОВ «Чайка» в с. Світязь, ПЗОВ «Світязь» в с. Пульмо Шацького району, ПЗОВ «Сонячний» у с. Гаразджа Луцького району та ПЗОВ «Світанок» с. Дачне Ківерцівського району.

Серед виявлених порушень, характерними є:

- не заповнений журнал передрейсового медичного огляду водія;
- не наданий акт технічного опосвідчення електроустановок;
- виробничі приміщення їдальні не в повній мірі забезпечені діелектричними килимками;
- працівники їдальні не забезпечені захисними рукавицями від термічних опіків;
- не складені та не затверджені переліки інструкцій з охорони праці;
- немає підписів про проведення вступного інструктажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: табір, дитина, перевірка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині вітер зірвав дах школи
Сьогодні, 14:09
Повідомили, скільки волинян постраждали від торгівлі людьми
Сьогодні, 13:48
Розповіли, які порушення є у дитячих таборах на Волині
Сьогодні, 13:40
На Волині через буревій повалило дерева і позривало дахи будинків
Сьогодні, 13:27
У місті на Волині вандали розібрали бруківку. ФОТО
Сьогодні, 13:18
Схожі новини
При народженні дитини у Ковелі вручатимуть «пакунок малюка» При народженні дитини у Ковелі вручатимуть «пакунок малюка»
19 липень, 06:19
Волинська поліція розслідує смерть немовляти Волинська поліція розслідує смерть немовляти
16 липень, 17:51
Онкохворого хлопчика Романа Гальчика прооперували у Луцьку Онкохворого хлопчика Романа Гальчика прооперували у Луцьку
29 червень, 06:15
Пухлини виросли ще більше, - мама онкохворого волинянина Романа Гальчика Пухлини виросли ще більше, - мама онкохворого волинянина Романа Гальчика
26 червень, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині вітер зірвав дах школи
Сьогодні, 14:09
 0
Повідомили, скільки волинян постраждали від торгівлі людьми
Сьогодні, 13:48
 0
Розповіли, які порушення є у дитячих таборах на Волині
Сьогодні, 13:40
 0
На Волині через буревій повалило дерева і позривало дахи будинків
Сьогодні, 13:27
 0
У місті на Волині вандали розібрали бруківку. ФОТО
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8