Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині 31 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Поничів: вул. Шевченка, 25-91, 32-88
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
с.Прилуцьке:
вул. Соборності (частково)
2. 8:30-16:30
с.Прилуцьке:
вул. Лісна, Квітнева, Молодіжна
Локачинський район
1. 9:30 – 17:00
с. С.Загорів, с.Хорів, с.Н.Загорів: водобашня
с.С.Загорів, с.Хорів, с.Н.Загорів: вул.Першотравнева, вул.Степова
місто Луцьк
1. Заміна обладнання
04:00-08:00
Заправка БРСМ
Гранд Волинь
Педагогічний коледж
ПП Скришевський
Філармонія
Волиньліс
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00-18:00
Магазини, бази відпочинку с.Світязь, вул.Миру, вул.Вереснева, пров.Миру
2. 09:00-17:00 Побут, магазини с. Острів’я
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-29-04 від ЛР-64 10:00-17:00 КТП-136, с. Розничі - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).
КТП-347 – Церква, Молитовний будинок.
КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-463 - ТзОВ "УкрТАУЕР". 1
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-457 10:00-17:00 Молитовний будинок. с. Серхів
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-13 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.В.Стуса, 20-38, 33-51
вул.Кримського, 33-55, 48-74
вул.Соборна, 63
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Паркова
вул.Філатова, 1-19, 2-22
вул.Попова, 15-19
вул.Л.Українки, 1-13, 2-18
вул.І.Франка, 1-29, 2-12б, 14а-32
вул.Павлова, 1, 2
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
2 КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173
3 КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .
4 КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин
5 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул. Перемоги, Терешкової, .
Старовижівський район
1 КТП-89 10:00-16:00 с.Чевель вул:Пісочна..
2 Л-57-04 12:00-17:00 с.Дубечно
Турійський район
1. 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Поничів: вул. Шевченка, 25-91, 32-88
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
с.Прилуцьке:
вул. Соборності (частково)
2. 8:30-16:30
с.Прилуцьке:
вул. Лісна, Квітнева, Молодіжна
Локачинський район
1. 9:30 – 17:00
с. С.Загорів, с.Хорів, с.Н.Загорів: водобашня
с.С.Загорів, с.Хорів, с.Н.Загорів: вул.Першотравнева, вул.Степова
місто Луцьк
1. Заміна обладнання
04:00-08:00
Заправка БРСМ
Гранд Волинь
Педагогічний коледж
ПП Скришевський
Філармонія
Волиньліс
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00-18:00
Магазини, бази відпочинку с.Світязь, вул.Миру, вул.Вереснева, пров.Миру
2. 09:00-17:00 Побут, магазини с. Острів’я
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-29-04 від ЛР-64 10:00-17:00 КТП-136, с. Розничі - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).
КТП-347 – Церква, Молитовний будинок.
КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-463 - ТзОВ "УкрТАУЕР". 1
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-457 10:00-17:00 Молитовний будинок. с. Серхів
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-13 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.В.Стуса, 20-38, 33-51
вул.Кримського, 33-55, 48-74
вул.Соборна, 63
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Паркова
вул.Філатова, 1-19, 2-22
вул.Попова, 15-19
вул.Л.Українки, 1-13, 2-18
вул.І.Франка, 1-29, 2-12б, 14а-32
вул.Павлова, 1, 2
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
2 КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173
3 КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .
4 КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин
5 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул. Перемоги, Терешкової, .
Старовижівський район
1 КТП-89 10:00-16:00 с.Чевель вул:Пісочна..
2 Л-57-04 12:00-17:00 с.Дубечно
Турійський район
1. 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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