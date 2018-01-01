Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 липня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Поничів: вул. Шевченка, 25-91, 32-88





Ківерцівський район



1. 8:30-16:30

с.Прилуцьке:

вул. Соборності (частково)

2. 8:30-16:30

с.Прилуцьке:

вул. Лісна, Квітнева, Молодіжна



Локачинський район



1. 9:30 – 17:00

с. С.Загорів, с.Хорів, с.Н.Загорів: водобашня

с.С.Загорів, с.Хорів, с.Н.Загорів: вул.Першотравнева, вул.Степова



місто Луцьк



1. Заміна обладнання

04:00-08:00

Заправка БРСМ

Гранд Волинь

Педагогічний коледж

ПП Скришевський

Філармонія

Волиньліс



Любомльський та Шацький райони



1. 09:00-18:00

Магазини, бази відпочинку с.Світязь, вул.Миру, вул.Вереснева, пров.Миру

2. 09:00-17:00 Побут, магазини с. Острів’я



Маневицький район



1 ПЛ-10 кВ, Л-29-04 від ЛР-64 10:00-17:00 КТП-136, с. Розничі - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).

КТП-347 – Церква, Молитовний будинок.

КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-463 - ТзОВ "УкрТАУЕР". 1

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-457 10:00-17:00 Молитовний будинок. с. Серхів



місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-13 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.В.Стуса, 20-38, 33-51

вул.Кримського, 33-55, 48-74

вул.Соборна, 63

2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Паркова

вул.Філатова, 1-19, 2-22

вул.Попова, 15-19

вул.Л.Українки, 1-13, 2-18

вул.І.Франка, 1-29, 2-12б, 14а-32

вул.Павлова, 1, 2





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

2 КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173



3 КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .



4 КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин



5 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул. Перемоги, Терешкової, .





Старовижівський район



1 КТП-89 10:00-16:00 с.Чевель вул:Пісочна..

2 Л-57-04 12:00-17:00 с.Дубечно



Турійський район



1. 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 31 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Поничів: вул. Шевченка, 25-91, 32-881. 8:30-16:30с.Прилуцьке:вул. Соборності (частково)2. 8:30-16:30с.Прилуцьке:вул. Лісна, Квітнева, Молодіжна1. 9:30 – 17:00с. С.Загорів, с.Хорів, с.Н.Загорів: водобашняс.С.Загорів, с.Хорів, с.Н.Загорів: вул.Першотравнева, вул.Степова1. Заміна обладнання04:00-08:00Заправка БРСМГранд ВолиньПедагогічний коледжПП СкришевськийФілармоніяВолиньліс1. 09:00-18:00Магазини, бази відпочинку с.Світязь, вул.Миру, вул.Вереснева, пров.Миру2. 09:00-17:00 Побут, магазини с. Острів’я1 ПЛ-10 кВ, Л-29-04 від ЛР-64 10:00-17:00 КТП-136, с. Розничі - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).КТП-347 – Церква, Молитовний будинок.КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-463 - ТзОВ "УкрТАУЕР". 12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-457 10:00-17:00 Молитовний будинок. с. Серхів1 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-13 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.В.Стуса, 20-38, 33-51вул.Кримського, 33-55, 48-74вул.Соборна, 632 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Парковавул.Філатова, 1-19, 2-22вул.Попова, 15-19вул.Л.Українки, 1-13, 2-18вул.І.Франка, 1-29, 2-12б, 14а-32вул.Павлова, 1, 21. 9:00-17:00с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)2 КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-1733 КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .4 КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин5 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул. Перемоги, Терешкової, .1 КТП-89 10:00-16:00 с.Чевель вул:Пісочна..2 Л-57-04 12:00-17:00 с.Дубечно1. 10:00-16:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію