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У селі на Волині вітер зірвав дах школи

У селі на Волині вітер зірвав дах школи
Зі школи села Словатичі Ківерцівського району шквальний вітер, який пронісся 29 липня, зірвав частину даху.

Роботи по усуненню наслідків стихії розпочалися практично відразу, – йдеться на сайті Ківерцівської РДА.

«Потрібно відразу перекрити дах дев’ятирічки. Приміщення велике, бо тут знаходиться і дошкільний заклад. Буревій зняв шифер на частині приміщення. Ремонт проведемо в короткі терміни», – зазначив голова РДА Валерій Ткачук.
У селі на Волині вітер зірвав дах школи
У селі на Волині вітер зірвав дах школи
У селі на Волині вітер зірвав дах школи

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Теги: дах, вітер, школа
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