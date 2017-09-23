У селі на Волині вітер зірвав дах школи
Сьогодні, 14:09
Зі школи села Словатичі Ківерцівського району шквальний вітер, який пронісся 29 липня, зірвав частину даху.
Роботи по усуненню наслідків стихії розпочалися практично відразу, – йдеться на сайті Ківерцівської РДА.
«Потрібно відразу перекрити дах дев’ятирічки. Приміщення велике, бо тут знаходиться і дошкільний заклад. Буревій зняв шифер на частині приміщення. Ремонт проведемо в короткі терміни», – зазначив голова РДА Валерій Ткачук.
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Роботи по усуненню наслідків стихії розпочалися практично відразу, – йдеться на сайті Ківерцівської РДА.
«Потрібно відразу перекрити дах дев’ятирічки. Приміщення велике, бо тут знаходиться і дошкільний заклад. Буревій зняв шифер на частині приміщення. Ремонт проведемо в короткі терміни», – зазначив голова РДА Валерій Ткачук.
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