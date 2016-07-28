У Луцьку вшанують пам’ять Лесі Українки





Про це повідомили у луцькій мерії.



1 серпня у Луцьку о 12:00 годині на Театральному майдані міста відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українки з нагоди Дня пам’яті видатної української поетеси.



Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

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