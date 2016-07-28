У Луцьку вшанують пам’ять Лесі Українки
Сьогодні, 18:15
У Луцьку відбудуться заходи з вшанування пам'яті Лесі Українки.
Про це повідомили у луцькій мерії.
1 серпня у Луцьку о 12:00 годині на Театральному майдані міста відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українки з нагоди Дня пам’яті видатної української поетеси.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
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Про це повідомили у луцькій мерії.
1 серпня у Луцьку о 12:00 годині на Театральному майдані міста відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українки з нагоди Дня пам’яті видатної української поетеси.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
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