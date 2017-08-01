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Туристична родзинка: у центрі волинського села поставили цікаву інсталяцію

Туристична родзинка: у центрі волинського села поставили цікаву інсталяцію
В центрі Павлівської об’єднаної громади, що на Волині, з'явилася туристична родзинка - інсталяція «Я ♥ Павлівку».

Відкрили її 28 липня під час святкування Дня громади, - пише Район. Іваничі.

Відтепер всі охочі можуть сфотографуватися біля інсталяції.

Нагадаємо, саме 28 липня Павлівська ОТГ відсвяткувала День громади.

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Туристична родзинка: у центрі волинського села поставили цікаву інсталяцію
Туристична родзинка: у центрі волинського села поставили цікаву інсталяцію
Туристична родзинка: у центрі волинського села поставили цікаву інсталяцію

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Теги: туризм, цікаво
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