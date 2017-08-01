Туристична родзинка: у центрі волинського села поставили цікаву інсталяцію
Сьогодні, 15:06
В центрі Павлівської об’єднаної громади, що на Волині, з'явилася туристична родзинка - інсталяція «Я ♥ Павлівку».
Відкрили її 28 липня під час святкування Дня громади, - пише Район. Іваничі.
Відтепер всі охочі можуть сфотографуватися біля інсталяції.
Нагадаємо, саме 28 липня Павлівська ОТГ відсвяткувала День громади.
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Відкрили її 28 липня під час святкування Дня громади, - пише Район. Іваничі.
Відтепер всі охочі можуть сфотографуватися біля інсталяції.
Нагадаємо, саме 28 липня Павлівська ОТГ відсвяткувала День громади.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Туристична родзинка: на даху унікального луцького будинку хочуть робити екскурсії
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