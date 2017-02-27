Мілан-Марк, Роберт і Ясніна: як у місті на Волині називають дітей
Сьогодні, 15:15
У Нововолинську найпопулярніше імена серед хлопчиків - Макар, Максим і Матвій, а серед дівчаток - Анна, Вероніка та Софія.
Цьогоріч в Нововолинську народилось 283 дитини. З них 139 – хлопчиків і 144 дівчинки, - пише нововолинськ.com.ua.
Про це розповів в.о завідувача акушерсько-гінекологічного відділення Центральної міської лікарні Ярема Роць.
“Перше півріччя 2018-го принесло нам більше дівчаток. Також цього року в нашому місті народилась і одна двійня. Ми пишаємось тим, що в нашому пологовому народжують й породілі з усієї області. Зокрема, цього року в нас народилось 68 іногородніх дітей. Це свідчить про професіоналізм наших лікарів, а також говорить про те, що нашим медикам дійсно довіряють“, – зазначив лікар.
Що ж до вибору імен, то цього року, за інформацією Відділу реєстрації актів цивільного стану міського управління юстиції, найпопулярнішими для хлопчиків були – Макар, Максим і Матвій.
Для дівчаток у 2018-му, найчастіше обирали імена Анна, Вероніка та Софія.
Також цього року нововолинці нарікали своїх малят і оригінально, дещо незвично. Зокрема, були зареєстровані діти з іменами: Лазар, Роберт, Серафим, Мілан-Марк, а також Юстина, Маріам, Ясніна.
Популярні також біблійні, міфічні або історичні імена. Наприклад, Аріадна, Даяна, Даная, Єва, Адам, Лука і Матвій.
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Цьогоріч в Нововолинську народилось 283 дитини. З них 139 – хлопчиків і 144 дівчинки, - пише нововолинськ.com.ua.
Про це розповів в.о завідувача акушерсько-гінекологічного відділення Центральної міської лікарні Ярема Роць.
“Перше півріччя 2018-го принесло нам більше дівчаток. Також цього року в нашому місті народилась і одна двійня. Ми пишаємось тим, що в нашому пологовому народжують й породілі з усієї області. Зокрема, цього року в нас народилось 68 іногородніх дітей. Це свідчить про професіоналізм наших лікарів, а також говорить про те, що нашим медикам дійсно довіряють“, – зазначив лікар.
Що ж до вибору імен, то цього року, за інформацією Відділу реєстрації актів цивільного стану міського управління юстиції, найпопулярнішими для хлопчиків були – Макар, Максим і Матвій.
Для дівчаток у 2018-му, найчастіше обирали імена Анна, Вероніка та Софія.
Також цього року нововолинці нарікали своїх малят і оригінально, дещо незвично. Зокрема, були зареєстровані діти з іменами: Лазар, Роберт, Серафим, Мілан-Марк, а також Юстина, Маріам, Ясніна.
Популярні також біблійні, міфічні або історичні імена. Наприклад, Аріадна, Даяна, Даная, Єва, Адам, Лука і Матвій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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