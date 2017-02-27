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Мілан-Марк, Роберт і Ясніна: як у місті на Волині називають дітей

Мілан-Марк, Роберт і Ясніна: як у місті на Волині називають дітей
У Нововолинську найпопулярніше імена серед хлопчиків - Макар, Максим і Матвій, а серед дівчаток - Анна, Вероніка та Софія.

Цьогоріч в Нововолинську народилось 283 дитини. З них 139 – хлопчиків і 144 дівчинки, - пише нововолинськ.com.ua.

Про це розповів в.о завідувача акушерсько-гінекологічного відділення Центральної міської лікарні Ярема Роць.

“Перше півріччя 2018-го принесло нам більше дівчаток. Також цього року в нашому місті народилась і одна двійня. Ми пишаємось тим, що в нашому пологовому народжують й породілі з усієї області. Зокрема, цього року в нас народилось 68 іногородніх дітей. Це свідчить про професіоналізм наших лікарів, а також говорить про те, що нашим медикам дійсно довіряють“, – зазначив лікар.

Що ж до вибору імен, то цього року, за інформацією Відділу реєстрації актів цивільного стану міського управління юстиції, найпопулярнішими для хлопчиків були – Макар, Максим і Матвій.

Для дівчаток у 2018-му, найчастіше обирали імена Анна, Вероніка та Софія.

Також цього року нововолинці нарікали своїх малят і оригінально, дещо незвично. Зокрема, були зареєстровані діти з іменами: Лазар, Роберт, Серафим, Мілан-Марк, а також Юстина, Маріам, Ясніна.

Популярні також біблійні, міфічні або історичні імена. Наприклад, Аріадна, Даяна, Даная, Єва, Адам, Лука і Матвій.

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Теги: діти, імена, Нововолинськ
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