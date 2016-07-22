У центрі Луцька під час «Бандерштату» не продаватимуть алкоголь





Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті



Відтак, з метою забезпечення громадського порядку, у зв’язку з проведенням 3-5 серпня у с. Рованці Луцького району фестивалю «Бандерштат-2018» заборонять продаж алкоголю на території міста, а саме:



- на проспекті Волі, 16г - 48;



- на проспекті Волі, 23 - 35;



- на вулиці Глушець, 37б - 39а;



- у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час проведення фестивалю «Бандерштат-2018», в центрі Луцька заборонять продавати алкоголь.Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті Луцької міської ради Відтак, з метою забезпечення громадського порядку, у зв’язку з проведенням 3-5 серпня у с. Рованці Луцького району фестивалю «Бандерштат-2018» заборонять продаж алкоголю на території міста, а саме:- на проспекті Волі, 16г - 48;- на проспекті Волі, 23 - 35;- на вулиці Глушець, 37б - 39а;- у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

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