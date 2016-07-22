У центрі Луцька під час «Бандерштату» не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 15:26
Під час проведення фестивалю «Бандерштат-2018», в центрі Луцька заборонять продавати алкоголь.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті Луцької міської ради.
Відтак, з метою забезпечення громадського порядку, у зв’язку з проведенням 3-5 серпня у с. Рованці Луцького району фестивалю «Бандерштат-2018» заборонять продаж алкоголю на території міста, а саме:
- на проспекті Волі, 16г - 48;
- на проспекті Волі, 23 - 35;
- на вулиці Глушець, 37б - 39а;
- у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
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Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті Луцької міської ради.
Відтак, з метою забезпечення громадського порядку, у зв’язку з проведенням 3-5 серпня у с. Рованці Луцького району фестивалю «Бандерштат-2018» заборонять продаж алкоголю на території міста, а саме:
- на проспекті Волі, 16г - 48;
- на проспекті Волі, 23 - 35;
- на вулиці Глушець, 37б - 39а;
- у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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