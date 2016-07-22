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У центрі Луцька під час «Бандерштату» не продаватимуть алкоголь

У центрі Луцька під час «Бандерштату» не продаватимуть алкоголь
Під час проведення фестивалю «Бандерштат-2018», в центрі Луцька заборонять продавати алкоголь.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті Луцької міської ради.

Відтак, з метою забезпечення громадського порядку, у зв’язку з проведенням 3-5 серпня у с. Рованці Луцького району фестивалю «Бандерштат-2018» заборонять продаж алкоголю на території міста, а саме:

- на проспекті Волі, 16г - 48;

- на проспекті Волі, 23 - 35;

- на вулиці Глушець, 37б - 39а;

- у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.







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Теги: алкоголь, заборона, Бандерштат
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