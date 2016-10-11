В Норвегії загинула олімпійська чемпіонка
Сьогодні, 15:45
У Норвегії за трагічних обставин померла олімпійська чемпіонка 2010 року з лижних гонок Вібеке Скофтеруд.
Тіло 38-річної спортсменки знайшли на березі невеликого острова за декілька кілометрів від міста Арендал. За попередніми даними, жінка потрапила в аварію на водному мотоциклі. Поліція наразі з’ясовує обставини події, - інформує ТСН.
"У нас немає підстав вважати, що зі Скофтеруд хтось був під час аварії. Наразі встановлюються обставини аварії і проводиться розслідування", - цитує повідомлення поліції округу Агдер NRK.
Скофтеруд також є чемпіонкою світу. Вібеке завершила кар'єру в 2015 році. Після цього вона була експертом на норвезькому телебаченні під час Олімпіади 2018 року в Пхенчхані і брала участь в спортивних реаліті-шоу.
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Тіло 38-річної спортсменки знайшли на березі невеликого острова за декілька кілометрів від міста Арендал. За попередніми даними, жінка потрапила в аварію на водному мотоциклі. Поліція наразі з’ясовує обставини події, - інформує ТСН.
"У нас немає підстав вважати, що зі Скофтеруд хтось був під час аварії. Наразі встановлюються обставини аварії і проводиться розслідування", - цитує повідомлення поліції округу Агдер NRK.
Скофтеруд також є чемпіонкою світу. Вібеке завершила кар'єру в 2015 році. Після цього вона була експертом на норвезькому телебаченні під час Олімпіади 2018 року в Пхенчхані і брала участь в спортивних реаліті-шоу.
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