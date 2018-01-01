«Було враження, що я потрапила на курорт», - жителька Львівщини про луцьку лікарню

Мешканка Львівської області, яку вилікували у Луцькій міській клінічній лікарні, зворушливо подякувала медикам.Про це Марія Климко з Червонограда написала у Facebook.Жінка зазначила, що десять років жила з камінцем у жовчному міхурі."Та цього літа стався такий сильний приступ, що без термінової допомоги обійтися було неможливо. Я приїхала до Луцька у відділення малоінвазивної хірургії Луцької міської клінічної лікарні, хоч сама живу на Львівщині. Хірургта лікар, оглянувши мене, призначили термінову операцію. Мені не лише видалили камінь з жовчного міхура, а й позбавили пупкової грижі. Персонал відділення, яке очолюєк, заслуговує найбільшої подяки. Навіть у вихідніпроводить обхід, турбується самопочуттям хворих", - пише жінка.Марія Климко каже, що була приємно була вражена і вартістю медичних послуг."Ціна порятунку виявилась доступною. Здивували також ідеальна чистота, комфорт. Постіль свіжа, гарно пахне і їжа смачна та здорова. У мене таке було враження, що я потрапила на курорт. Низький уклін усім працівникам відділення малоінвазивної хірургії від хворих 630 палати", - йдеться у дописі.