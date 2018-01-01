«Було враження, що я потрапила на курорт», - жителька Львівщини про луцьку лікарню
Сьогодні, 19:12
Мешканка Львівської області, яку вилікували у Луцькій міській клінічній лікарні, зворушливо подякувала медикам.
Про це Марія Климко з Червонограда написала у Facebook.
Жінка зазначила, що десять років жила з камінцем у жовчному міхурі.
"Та цього літа стався такий сильний приступ, що без термінової допомоги обійтися було неможливо. Я приїхала до Луцька у відділення малоінвазивної хірургії Луцької міської клінічної лікарні, хоч сама живу на Львівщині. Хірург Олександр Федорчук та лікар Віталій Микитюк, оглянувши мене, призначили термінову операцію. Мені не лише видалили камінь з жовчного міхура, а й позбавили пупкової грижі. Персонал відділення, яке очолює Ганна Колесник, заслуговує найбільшої подяки. Навіть у вихідні Олександр Тимофійович Федорчук проводить обхід, турбується самопочуттям хворих", - пише жінка.
Марія Климко каже, що була приємно була вражена і вартістю медичних послуг.
"Ціна порятунку виявилась доступною. Здивували також ідеальна чистота, комфорт. Постіль свіжа, гарно пахне і їжа смачна та здорова. У мене таке було враження, що я потрапила на курорт. Низький уклін усім працівникам відділення малоінвазивної хірургії від хворих 630 палати", - йдеться у дописі.
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Про це Марія Климко з Червонограда написала у Facebook.
Жінка зазначила, що десять років жила з камінцем у жовчному міхурі.
"Та цього літа стався такий сильний приступ, що без термінової допомоги обійтися було неможливо. Я приїхала до Луцька у відділення малоінвазивної хірургії Луцької міської клінічної лікарні, хоч сама живу на Львівщині. Хірург Олександр Федорчук та лікар Віталій Микитюк, оглянувши мене, призначили термінову операцію. Мені не лише видалили камінь з жовчного міхура, а й позбавили пупкової грижі. Персонал відділення, яке очолює Ганна Колесник, заслуговує найбільшої подяки. Навіть у вихідні Олександр Тимофійович Федорчук проводить обхід, турбується самопочуттям хворих", - пише жінка.
Марія Климко каже, що була приємно була вражена і вартістю медичних послуг.
"Ціна порятунку виявилась доступною. Здивували також ідеальна чистота, комфорт. Постіль свіжа, гарно пахне і їжа смачна та здорова. У мене таке було враження, що я потрапила на курорт. Низький уклін усім працівникам відділення малоінвазивної хірургії від хворих 630 палати", - йдеться у дописі.
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