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Сигаретні барони з Волині купили літак і доправляли контрабанду за кордон. ВІДЕО

Сигаретні барони з Волині купили літак і доправляли контрабанду за кордон. ВІДЕО
На Рівненщині співробітники СБУ затримали банду, яка приватним літаком «АН-2» перевозила контрабандні цигарки до Євросоюзу. У складі угрупування були волиняни.

Оперативники спецслужби встановили, що до угрупування входило шість громадян Польщі та п’ятеро українців, - повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці затримали організаторів та їх спільників під час приземлення літака на одному із аеродромів у Рівненській області.

У зловмисників вилучили тютюнових виробів на суму понад сімдесят тисяч доларів США.

Досудове розслідування встановило, що влітку 2016 року двоє волинян та один дніпропетровець придбали літак «АН-2», який використовували для незаконного переміщення тютюну через державний кордон України.

Один із спільників мав навички керування літаком, сам перебував за кермом та керував діями інших пілотів під час польотів. На території Польщі товар отримували спільники, які займались його реалізацією.

Наразі проводиться досудове розслідування стосовно групи зловмисників, які входили до складу угрупування.

Слідчі УСБУ в Рівненській області завершили досудове розслідування та скерували до Рівненського міського суду обвинувальний акт стосовно громадян України, яким інкримінують вчинення злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 334 Кримінального кодексу України.



Сигаретні барони з Волині купили літак і доправляли контрабанду за кордон. ВІДЕО

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Теги: контрабанда, цигарки, СБУ, Польща
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Коментарі 1
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За великим рахунком від контрабанди тютюну страждає економіка ЄС, для нашої тільки користь, бо в Україну надходить валюта отримана від продажу білоруського безакцизного сміття. А тут виходить, що наші правоохоронці роблять роботу за польських прикордонників та поліцейських.
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