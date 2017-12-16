У селищі на Волині встановлюють контейнери для роздільного збору сміття





Наразі тут виклали бруківку, а за кілька днів встановлять спеціальні контейнери, - пише газета



Зазначається, що Їх буде шість: три – для твердих побутових відходів та три – для роздільного сміття: папір, пластик, скло, метал. Передбачені площадка для розміщення контейнерів та площадка для їх відвантаження.



Щоб сміття не розносилося, задню частину майданчика огородять сіткою, також передбачать накриття над контейнерами. Нові сміттєзбірники передбачають навантаження до півтора тонни.



За кілька тижнів у серпні планують облаштувати ще один подібний майданчик. Кошторисна вартість облаштування одного майданчика під контейнери селищному бюджету вартуватиме майже 40 тис. грн., приблизно стільки ж коштують шість контейнерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Любешів облаштовують перший майданчик під контейнери для роздільного збору сміття.Наразі тут виклали бруківку, а за кілька днів встановлять спеціальні контейнери, - пише газета Нове життя Зазначається, що Їх буде шість: три – для твердих побутових відходів та три – для роздільного сміття: папір, пластик, скло, метал. Передбачені площадка для розміщення контейнерів та площадка для їх відвантаження.Щоб сміття не розносилося, задню частину майданчика огородять сіткою, також передбачать накриття над контейнерами. Нові сміттєзбірники передбачають навантаження до півтора тонни.За кілька тижнів у серпні планують облаштувати ще один подібний майданчик. Кошторисна вартість облаштування одного майданчика під контейнери селищному бюджету вартуватиме майже 40 тис. грн., приблизно стільки ж коштують шість контейнерів.

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