У Луцьку оштрафували два лотерейні заклади





Про це повідомили на



Перевірили 8 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в тому числі комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей) та виявили 2 факти порушення режиму роботи закладами лотереї «Спорт-лото» та «Лото-Маркет».



Дані факти зафіксували працівниками управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради, департаменту муніципальної варти Луцької міської ради та Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.



За фактами порушення норм вищезазначеного законодавства винесли 2 постанови у справі про адміністративне правопорушення за статтею 182 КУпАП на працівників закладів лотереї «Спорт-лото» (просп. Соборності, 42 а) та «Лото-Маркет» (вул. Лесі Українки, 55).

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