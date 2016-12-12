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У селі під Луцьком відкриють сучасний стадіон

У селі під Луцьком відкриють сучасний стадіон
На спортивному майданчику вже проводять завершальні роботи з облаштування та готуються до урочистого відкриття.

Про це у спільноті Княгининівська громада написала голова ОТГ Олена Твердохліб.

"Проводяться останні роботи з підготовки до відкриття нового міні футбольного поля з майданчиками для занять спортом в селі Княгининок. Слідкуйте за оголошеннями в групі про час відкриття,яке відбудеться 4.08.2018р.", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що відкриття запланували на 14:00 4 серпня. Присутніх розважатимуть естафетами, змаганнями з футболу, волейболу та легкої атлетики.

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У селі під Луцьком відкриють сучасний стадіон
У селі під Луцьком відкриють сучасний стадіон
У селі під Луцьком відкриють сучасний стадіон
У селі під Луцьком відкриють сучасний стадіон
У селі під Луцьком відкриють сучасний стадіон

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Теги: Княгининок, Олена Твердохліб, стадіон
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