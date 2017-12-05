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Просять допомогти коштами на операцію молодій волинянці

Просять допомогти коштами на операцію молодій волинянці
Хворій 33-річній жінці з міста Володимир-Волинського необхідна операція з трансплантації нирки.

Минулої осені Тетяна несподівано відчула себе зле. Вона втрачала сили. Після скрупульозного обстеження їй поставили невтішний діагноз: гломерунефрит в стадії нефросклерозу, термінальна ниркова недостатність, - пише Місто вечірнє.

Молода жінка пройшла лікування в Луцьку, після чого тричі на тиждень відвідує сеанси гемодіалізу у Нововолинську. На даний час жінка відчуває полегшення, але загроза прогресування хвороби залишається. Крім того, лікування вимагає значних коштів, а тому на біду родини Рудаєвих відгукнулися добрі люди.

"Ми безмежно вдячні всім, хто нас підтримав, – каже Михайло Рудаєв.

Проте сім’я й надалі потребує допомоги. Тетяна Рудаєва отримала направлення на обстеження в національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова для вирішення питання про трансплантацію нирки. Київські медики винесли рішення про необхідність трансплантації органа, але цю операцію потрібно здійснити лише за кордоном. Найближчою країною, де проводять трансплантацію нирки, є сусідня Білорусь. Отож сім’я знову очікує на допомогу добрих людей.

Кошти можна надсилати на картку «ПриватБанку» за номером 51 68 75 73 47 18 13 58.


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Теги: допомога, хвороба, кошти
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