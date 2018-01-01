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На Волині в озері втопився рибалка

На Волині в озері втопився рибалка
На озері Озюрко, що знаходиться між селом Воєгоща та містом Камінь-Каширський, потонув рибалка.

У поліції розповіли, що до них надійшло повідомлення про те, що на озері Озюрко у п’ятницю, 20 липня, втопився житель села Воєгоща, який тут рибалив, - пише Район.Камінь-Каширський.

Тіло чоловіка одразу не виявили, тож до пошуків залучили водолазів. Утопленника шукали два дні.

Лише на третій день, 23 липня, тіло рибалки спливло на поверхню і його помітили.

Під час огляду тіла слідів насильницької смерті поліцейські не виявили.

Судово-медична експертиза, як зазначають у відділі поліції, встановила, що причина смерті - механічна асфіксія через утоплення.

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Теги: потопельник, Волинь
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