На Волині в озері втопився рибалка





У поліції розповіли, що до них надійшло повідомлення про те, що на озері Озюрко у п’ятницю, 20 липня, втопився житель села Воєгоща, який тут рибалив, - пише



Тіло чоловіка одразу не виявили, тож до пошуків залучили водолазів. Утопленника шукали два дні.



Лише на третій день, 23 липня, тіло рибалки спливло на поверхню і його помітили.



Під час огляду тіла слідів насильницької смерті поліцейські не виявили.



Судово-медична експертиза, як зазначають у відділі поліції, встановила, що причина смерті - механічна асфіксія через утоплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Озюрко, що знаходиться між селом Воєгоща та містом Камінь-Каширський, потонув рибалка.У поліції розповіли, що до них надійшло повідомлення про те, що на озері Озюрко у п’ятницю, 20 липня, втопився житель села Воєгоща, який тут рибалив, - пише Район.Камінь-Каширський Тіло чоловіка одразу не виявили, тож до пошуків залучили водолазів. Утопленника шукали два дні.Лише на третій день, 23 липня, тіло рибалки спливло на поверхню і його помітили.Під час огляду тіла слідів насильницької смерті поліцейські не виявили.Судово-медична експертиза, як зазначають у відділі поліції, встановила, що причина смерті - механічна асфіксія через утоплення.

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