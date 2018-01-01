На Волині в озері втопився рибалка
Сьогодні, 16:44
На озері Озюрко, що знаходиться між селом Воєгоща та містом Камінь-Каширський, потонув рибалка.
У поліції розповіли, що до них надійшло повідомлення про те, що на озері Озюрко у п’ятницю, 20 липня, втопився житель села Воєгоща, який тут рибалив, - пише Район.Камінь-Каширський.
Тіло чоловіка одразу не виявили, тож до пошуків залучили водолазів. Утопленника шукали два дні.
Лише на третій день, 23 липня, тіло рибалки спливло на поверхню і його помітили.
Під час огляду тіла слідів насильницької смерті поліцейські не виявили.
Судово-медична експертиза, як зазначають у відділі поліції, встановила, що причина смерті - механічна асфіксія через утоплення.
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У поліції розповіли, що до них надійшло повідомлення про те, що на озері Озюрко у п’ятницю, 20 липня, втопився житель села Воєгоща, який тут рибалив, - пише Район.Камінь-Каширський.
Тіло чоловіка одразу не виявили, тож до пошуків залучили водолазів. Утопленника шукали два дні.
Лише на третій день, 23 липня, тіло рибалки спливло на поверхню і його помітили.
Під час огляду тіла слідів насильницької смерті поліцейські не виявили.
Судово-медична експертиза, як зазначають у відділі поліції, встановила, що причина смерті - механічна асфіксія через утоплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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