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На Волині ошукали заробітчанку

На Волині ошукали заробітчанку
Жительку Ківерець Юліанну Назарець ошукали на 150 євро, обіцяючи роботу в Чехії.

Про це Район.Ківерці розповідає сама жінка.

Дівчина розповіла, що вирішила поїхати на заробітки в Чехію. Та раптом з'явилася посередниця Світлана, яка взяла в неї додаткові гроші за документи.

«Чеська фірма по працевлаштуванню висилає документи на робочу візу та поволенку до праці, а ця мадама перехоплює їх і, кажучи, що вона є від фірми, ніби передає у руки робітнику. При цьому, каже, що пакет коштує 150 євро», – розповідає дівчина.

Коли жінка приїхала до Праги, то зіткнулася з неприємностями. Керівництво фірми про посередницю Світлану ніколи не чуло. Крім того, роботодавці вимагали у Юліанни за ці документи та легалізацію 2500 корон.

«Після почутого звоню до Світлани, питаю на що пішли мої 150 євро. У відповідь – нецензурна лексика і погрози. Мовила мені, ніби до України не доїду, якщо буду піднімати це питання. Де люди знайти правду? Одне скажу: не ведіться на шахрайку», – обурюється заробітчанка.

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Теги: шахраї, волинянка, робота
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