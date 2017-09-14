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Польський водій повернув українцю втрачений пакунок з 9 тисячами доларів

Польський водій повернув українцю втрачений пакунок з 9 тисячами доларів
У Вроцлаві водій громадського транспорту повернув заробітчанину з України пакет, у якому було майже 8000 доларів США, 945 євро та 575 злотих.

Про це пише Вголос з посиланням MPK Wrocław.

За інформацією правоохоронців, учора, 29 липня близько 15:00 водій автобуса № 122 дорогою до автовокзалу знайшов пакетик, у якому було 7700 доларів США, 945 євро та 575 злотих. Про це він одразу повідомив співробітникам Центру дорожнього руху, а ті, у свою чергу, звернулися до поліції.

«Водій автобуса помітив пакет на автобусному сидінні. У ньому була велика кількість готівки та документи», – зазначили у відомстві.

Загублену річ повернути вдалося завдяки тому, що у пакеті знаходилися контакти власника.

Як повідомила поліція, українець більше року працював у Польщі на будівництві і відкладав кожну зароблену копійку для своєї родини, яка залишилася в Україні.

«Чоловік носив при собі усі гроші, котрі йому вдалося заробити, відколи він приїхав до Польщі», – кажуть правоохоронці.


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Теги: гроші, Польща, заробітки
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