Польський водій повернув українцю втрачений пакунок з 9 тисячами доларів





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За інформацією правоохоронців, учора, 29 липня близько 15:00 водій автобуса № 122 дорогою до автовокзалу знайшов пакетик, у якому було 7700 доларів США, 945 євро та 575 злотих. Про це він одразу повідомив співробітникам Центру дорожнього руху, а ті, у свою чергу, звернулися до поліції.



«Водій автобуса помітив пакет на автобусному сидінні. У ньому була велика кількість готівки та документи», – зазначили у відомстві.



Загублену річ повернути вдалося завдяки тому, що у пакеті знаходилися контакти власника.



Як повідомила поліція, українець більше року працював у Польщі на будівництві і відкладав кожну зароблену копійку для своєї родини, яка залишилася в Україні.



«Чоловік носив при собі усі гроші, котрі йому вдалося заробити, відколи він приїхав до Польщі», – кажуть правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вроцлаві водій громадського транспорту повернув заробітчанину з України пакет, у якому було майже 8000 доларів США, 945 євро та 575 злотих.Про це пише Вголос з посиланням MPK Wrocław.За інформацією правоохоронців, учора, 29 липня близько 15:00 водій автобуса № 122 дорогою до автовокзалу знайшов пакетик, у якому було 7700 доларів США, 945 євро та 575 злотих. Про це він одразу повідомив співробітникам Центру дорожнього руху, а ті, у свою чергу, звернулися до поліції.«Водій автобуса помітив пакет на автобусному сидінні. У ньому була велика кількість готівки та документи», – зазначили у відомстві.Загублену річ повернути вдалося завдяки тому, що у пакеті знаходилися контакти власника.Як повідомила поліція, українець більше року працював у Польщі на будівництві і відкладав кожну зароблену копійку для своєї родини, яка залишилася в Україні.«Чоловік носив при собі усі гроші, котрі йому вдалося заробити, відколи він приїхав до Польщі», – кажуть правоохоронці.

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