Синоптики розповіли, чи буде серпень теплим





Про це



"Середня місячна температура передбачається 20-25°, в гірських районах 17-18°, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень", - повідомили синоптики, зауваживши, що інформація базована на даних УкрГМЦ, УкрНДГМІ та світових центрів погоди.



При цьому місячна кількість опадів у серпні 2018 року очікується на рівні 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм. Такі показники у більшості західних областей та на півдні країни, як повідомили синоптики, перебувають у межах норми, на решті території - менше середніх багаторічних значень.



Загалом же, згідно зі спостереженнями, характерною для серпня є середня місячна температура на рівні 17-20°, у південних та південно-східних областях - мiсцями 21-23°, у гірських районах - 11-16°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні середня місячна температура у серпні цього року прогнозується на рівні 20-25 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру."Середня місячна температура передбачається 20-25°, в гірських районах 17-18°, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень", - повідомили синоптики, зауваживши, що інформація базована на даних УкрГМЦ, УкрНДГМІ та світових центрів погоди.При цьому місячна кількість опадів у серпні 2018 року очікується на рівні 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм. Такі показники у більшості західних областей та на півдні країни, як повідомили синоптики, перебувають у межах норми, на решті території - менше середніх багаторічних значень.Загалом же, згідно зі спостереженнями, характерною для серпня є середня місячна температура на рівні 17-20°, у південних та південно-східних областях - мiсцями 21-23°, у гірських районах - 11-16°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію