На Волині чоловік обікрав хату лучанки
Сьогодні, 17:43
У Ківерцівському районі місцевий житель обікрав будинок, який належить лучанці.
У селі Звози 27-річний місцевий мешканець проник до будинку, що належить 45-річній лучанці, та викрав майно власниці на суму понад 5 тис. грн., - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Зловмисник проник до будинку через вікно та викрав телевізор і інше майно власниці. Виявивши крадіжку, потерпіла звернулася до правоохоронців. Співробітники кримінальної поліції в ході оперативно-пошукових заходів встановили причетність до даного злочину 27-річного жителя села.
Викрадені зловмисником речі поліцейські вилучили та згодом повернуть законній власниці.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
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У селі Звози 27-річний місцевий мешканець проник до будинку, що належить 45-річній лучанці, та викрав майно власниці на суму понад 5 тис. грн., - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Зловмисник проник до будинку через вікно та викрав телевізор і інше майно власниці. Виявивши крадіжку, потерпіла звернулася до правоохоронців. Співробітники кримінальної поліції в ході оперативно-пошукових заходів встановили причетність до даного злочину 27-річного жителя села.
Викрадені зловмисником речі поліцейські вилучили та згодом повернуть законній власниці.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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