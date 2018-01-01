На Волині чоловік обікрав хату лучанки

У Ківерцівському районі місцевий житель обікрав будинок, який належить лучанці.У селі Звози 27-річний місцевий мешканець проник до будинку, що належить 45-річній лучанці, та викрав майно власниці на суму понад 5 тис. грн., - повідомили у прес-службі волинської поліції.Зловмисник проник до будинку через вікно та викрав телевізор і інше майно власниці. Виявивши крадіжку, потерпіла звернулася до правоохоронців. Співробітники кримінальної поліції в ході оперативно-пошукових заходів встановили причетність до даного злочину 27-річного жителя села.Викрадені зловмисником речі поліцейські вилучили та згодом повернуть законній власниці.За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.