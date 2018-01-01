Підприємці розповіли, яких втрат зазнали через пожежу у Рожищі. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті «Суспільного. Волинь».



Підприємець Алла Дробот, яка на ринку торгувала молочною продукцією, розповіла, що все згоріло вщент. «Молочки» ж було приблизно на 20 тисяч.



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Інша ж підприємиця Надія Веселуха найбільше бідкається через те, що згоріло дві морозилки і холодильна вітрина. Окрім того, у її згорілому павільйоні було мінімум на 5 тисяч самого товару.



Підприємець Володимир Іщук сподівається на те, що виробники зможуть відшкодувати частину вартості втраченого товару.



«Є ще надія, що, може, щось спишуть і поступлять по-людськи. Але це не головне. Головне – вітрина», - розповідає він. Чоловік каже, що продукції згоріло приблизно на 30 тисяч гривень.



Підприємець Людмила Усяка розповіла, що рятувальники були на території ринку до пізньої ночі.



До слова, завідувач ринку Олександр Ткачук розповів, що у згорілому павільйоні торгували 8 підприємців. Сама будівля, за його словами, застрахована.



Нагадаємо, увечері 29 липня на ринку міста Рожище

Деталі – у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ринку міста Рожище усувають наслідки пожежі. Підприємці ж оглядають свої торгові місця та розповідають про втрати, яких зазнали внаслідок пожежі.Про це йдеться у сюжеті «Суспільного. Волинь».Підприємець, яка на ринку торгувала молочною продукцією, розповіла, що все згоріло вщент. «Молочки» ж було приблизно на 20 тисяч.Інша ж підприємицянайбільше бідкається через те, що згоріло дві морозилки і холодильна вітрина. Окрім того, у її згорілому павільйоні було мінімум на 5 тисяч самого товару.Підприємецьсподівається на те, що виробники зможуть відшкодувати частину вартості втраченого товару.«Є ще надія, що, може, щось спишуть і поступлять по-людськи. Але це не головне. Головне – вітрина», - розповідає він. Чоловік каже, що продукції згоріло приблизно на 30 тисяч гривень.Підприємецьрозповіла, що рятувальники були на території ринку до пізньої ночі.До слова, завідувач ринкурозповів, що у згорілому павільйоні торгували 8 підприємців. Сама будівля, за його словами, застрахована.Нагадаємо, увечері 29 липня на ринку міста Рожище спалахнув м'ясний павільйон. Пожежу гасили 6 машин пожежників Деталі – у сюжеті.

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