У Грузії повністю легалізували вживання марихуани
Сьогодні, 18:25
Конституційний суд Грузії схвалив рішення про легалізацію вживання марихуани в країні.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на «Грузію Online».
З вимогою скасувати адміністративну відповідальність за вживання марихуани до суду звернулися члени партії «Гірчі» Зураб Джапарідзе та Вахтанг Мегрелашвілі.
На їх думку, вживання марихуани є сферою, захищеною правом людини на вільний розвиток особистості.
Позивачі наголосили, що такі дії людини не ставлять під загрозу публічний інтерес, тому будь-яке покарання за вживання марихуани порушує статтю 16 Конституції Грузії.
Конституційний суд погодився з цими аргументами та відмінив адміністративну відповідальність, таким чином повністю легалізувавши вживання марихуани.
Раніше Конституційний суд Грузії відмінив кримінальну відповідальність за вживання марихуани.
Слід зазначити, що зберігання та продаж марихуани залишаються в Грузії кримінальним злочином.
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Про це повідомляє Громадське з посиланням на «Грузію Online».
З вимогою скасувати адміністративну відповідальність за вживання марихуани до суду звернулися члени партії «Гірчі» Зураб Джапарідзе та Вахтанг Мегрелашвілі.
На їх думку, вживання марихуани є сферою, захищеною правом людини на вільний розвиток особистості.
Позивачі наголосили, що такі дії людини не ставлять під загрозу публічний інтерес, тому будь-яке покарання за вживання марихуани порушує статтю 16 Конституції Грузії.
Конституційний суд погодився з цими аргументами та відмінив адміністративну відповідальність, таким чином повністю легалізувавши вживання марихуани.
Раніше Конституційний суд Грузії відмінив кримінальну відповідальність за вживання марихуани.
Слід зазначити, що зберігання та продаж марихуани залишаються в Грузії кримінальним злочином.
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