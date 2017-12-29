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У Грузії повністю легалізували вживання марихуани

У Грузії повністю легалізували вживання марихуани
Конституційний суд Грузії схвалив рішення про легалізацію вживання марихуани в країні.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на «Грузію Online».

З вимогою скасувати адміністративну відповідальність за вживання марихуани до суду звернулися члени партії «Гірчі» Зураб Джапарідзе та Вахтанг Мегрелашвілі.

На їх думку, вживання марихуани є сферою, захищеною правом людини на вільний розвиток особистості.

Позивачі наголосили, що такі дії людини не ставлять під загрозу публічний інтерес, тому будь-яке покарання за вживання марихуани порушує статтю 16 Конституції Грузії.

Конституційний суд погодився з цими аргументами та відмінив адміністративну відповідальність, таким чином повністю легалізувавши вживання марихуани.

Раніше Конституційний суд Грузії відмінив кримінальну відповідальність за вживання марихуани.

Слід зазначити, що зберігання та продаж марихуани залишаються в Грузії кримінальним злочином.

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Теги: канабіс, марихуана, наркотики, Грузія
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