У Грузії повністю легалізували вживання марихуани





Про це повідомляє



З вимогою скасувати адміністративну відповідальність за вживання марихуани до суду звернулися члени партії «Гірчі» Зураб Джапарідзе та Вахтанг Мегрелашвілі.



На їх думку, вживання марихуани є сферою, захищеною правом людини на вільний розвиток особистості.



Позивачі наголосили, що такі дії людини не ставлять під загрозу публічний інтерес, тому будь-яке покарання за вживання марихуани порушує статтю 16 Конституції Грузії.



Конституційний суд погодився з цими аргументами та відмінив адміністративну відповідальність, таким чином повністю легалізувавши вживання марихуани.



Раніше Конституційний суд Грузії відмінив кримінальну відповідальність за вживання марихуани.



Слід зазначити, що зберігання та продаж марихуани залишаються в Грузії кримінальним злочином.

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