Смертельний заплив: у волинському озері втопився чоловік
Сьогодні, 18:26
У озері Люцимир, що у Шацьку, потонув житель Нововолинська.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
В смт Шацьк на вулиці Шевченка, на пляжі озера "Люцимир" виявили труп чоловіка.
Як виявилося згодом, в озері "Люцимир" під час купання на відстані 15 м від берега втопився житель м. Нововолинськ, 1963 р.н., при огляді поліцією трупа слідів насильницької смерті не виявили.
Труп направили у міжрайонне бюро судово-медичної експертиз.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
В смт Шацьк на вулиці Шевченка, на пляжі озера "Люцимир" виявили труп чоловіка.
Як виявилося згодом, в озері "Люцимир" під час купання на відстані 15 м від берега втопився житель м. Нововолинськ, 1963 р.н., при огляді поліцією трупа слідів насильницької смерті не виявили.
Труп направили у міжрайонне бюро судово-медичної експертиз.
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