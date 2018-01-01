Смертельний заплив: у волинському озері втопився чоловік





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



В смт Шацьк на вулиці Шевченка, на пляжі озера "Люцимир" виявили труп чоловіка.



Як виявилося згодом, в озері "Люцимир" під час купання на відстані 15 м від берега втопився житель м. Нововолинськ, 1963 р.н., при огляді поліцією трупа слідів насильницької смерті не виявили.



Труп направили у міжрайонне бюро судово-медичної експертиз.

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