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Смертельний заплив: у волинському озері втопився чоловік

Смертельний заплив: у волинському озері втопився чоловік
У озері Люцимир, що у Шацьку, потонув житель Нововолинська.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

В смт Шацьк на вулиці Шевченка, на пляжі озера "Люцимир" виявили труп чоловіка.

Як виявилося згодом, в озері "Люцимир" під час купання на відстані 15 м від берега втопився житель м. Нововолинськ, 1963 р.н., при огляді поліцією трупа слідів насильницької смерті не виявили.

Труп направили у міжрайонне бюро судово-медичної експертиз.

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Теги: смерть, озеро
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