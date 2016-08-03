На Світязі загубилася дитина
Сьогодні, 18:31
У селі Світязь біля одного з магазинів знайшли дитину, яка була без батьків.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Поліцейські відшукали батьків дитини. Ними виявилися жителі Луцька.
На батька, 1985 року народження, склали адміністративний протокол за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Поліцейські відшукали батьків дитини. Ними виявилися жителі Луцька.
На батька, 1985 року народження, склали адміністративний протокол за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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