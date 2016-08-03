На Світязі загубилася дитина





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



Поліцейські відшукали батьків дитини. Ними виявилися жителі Луцька.



На батька, 1985 року народження, склали адміністративний протокол за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків.

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