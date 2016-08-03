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На Світязі загубилася дитина

На Світязі загубилася дитина
У селі Світязь біля одного з магазинів знайшли дитину, яка була без батьків.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Поліцейські відшукали батьків дитини. Ними виявилися жителі Луцька.

На батька, 1985 року народження, склали адміністративний протокол за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків.

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Теги: діти, дитина, Світязь, порушення, поліція
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