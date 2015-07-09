Жителя Рівненської області кинули з житлом на Світязі
Сьогодні, 18:45
У 23-річного жителя Костопільського району Рівненської області видурили 3400 гривень на житло в селі Світязь.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, невідома особа на ім’я Юрій шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду житла в с. Світязь, заволоділа грошима в сумі 3 400 грн., які було перераховано через термінал самообслуговування на банківський рахунок.
Особа, яка спілкувалась по телефону на зв’язок не виходить.
Матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство), проводяться заходи в рамках кримінального провадження з встановлення особи правопорушника.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, невідома особа на ім’я Юрій шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду житла в с. Світязь, заволоділа грошима в сумі 3 400 грн., які було перераховано через термінал самообслуговування на банківський рахунок.
Особа, яка спілкувалась по телефону на зв’язок не виходить.
Матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство), проводяться заходи в рамках кримінального провадження з встановлення особи правопорушника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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