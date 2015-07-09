Жителя Рівненської області кинули з житлом на Світязі

У 23-річного жителя Костопільського району Рівненської області видурили 3400 гривень на житло в селі Світязь.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.Так, невідома особа на ім’я Юрій шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду житла в с. Світязь, заволоділа грошима в сумі 3 400 грн., які було перераховано через термінал самообслуговування на банківський рахунок.Особа, яка спілкувалась по телефону на зв’язок не виходить.Матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство), проводяться заходи в рамках кримінального провадження з встановлення особи правопорушника.