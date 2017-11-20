На Волині «беха» виїхала на зустрічну і протаранила Ford
Сьогодні, 19:16
На Волині сталася аварія за участю двох іномарок.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
На автодорозі сполученням Пулемець – Піща житель села Кам'янка, 1975 р.н., керуючи автомобілем BMW, під час руху в напрямку КПП "Пулемець" не вибрав безпечної швидкості та виїхав на смугу зустрічного руху.
Через це він зіштовхнувся з автомобілем Форд під керуванням жителя смт. Головне, Любомльського р-ну, 1998 р.н..
Останній рухався по зустрічній до "бехи" смузі руху.
В результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження, потерпілих немає. На винуватця пригоди склали адміністративний протокол.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
На автодорозі сполученням Пулемець – Піща житель села Кам'янка, 1975 р.н., керуючи автомобілем BMW, під час руху в напрямку КПП "Пулемець" не вибрав безпечної швидкості та виїхав на смугу зустрічного руху.
Через це він зіштовхнувся з автомобілем Форд під керуванням жителя смт. Головне, Любомльського р-ну, 1998 р.н..
Останній рухався по зустрічній до "бехи" смузі руху.
В результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження, потерпілих немає. На винуватця пригоди склали адміністративний протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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