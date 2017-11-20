На Волині «беха» виїхала на зустрічну і протаранила Ford

На Волині сталася аварія за участю двох іномарок.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.На автодорозі сполученням Пулемець – Піща житель села Кам'янка, 1975 р.н., керуючи автомобілем BMW, під час руху в напрямку КПП "Пулемець" не вибрав безпечної швидкості та виїхав на смугу зустрічного руху.Через це він зіштовхнувся з автомобілем Форд під керуванням жителя смт. Головне, Любомльського р-ну, 1998 р.н..Останній рухався по зустрічній до "бехи" смузі руху.В результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження, потерпілих немає. На винуватця пригоди склали адміністративний протокол.