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На Волині «беха» виїхала на зустрічну і протаранила Ford

На Волині «беха» виїхала на зустрічну і протаранила Ford
На Волині сталася аварія за участю двох іномарок.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

На автодорозі сполученням Пулемець – Піща житель села Кам'янка, 1975 р.н., керуючи автомобілем BMW, під час руху в напрямку КПП "Пулемець" не вибрав безпечної швидкості та виїхав на смугу зустрічного руху.

Через це він зіштовхнувся з автомобілем Форд під керуванням жителя смт. Головне, Любомльського р-ну, 1998 р.н..

Останній рухався по зустрічній до "бехи" смузі руху.

В результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження, потерпілих немає. На винуватця пригоди склали адміністративний протокол.

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Теги: дтп, аварія, Шацьк, Світязь
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