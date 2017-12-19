У Луцьку зловили порушницю-рецидивістку, яка продавала підроблений алкоголь





В контейнері №42 вона неодноразово продавала заборонений алкоголь, який виявляли інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, тому її покарали адміністративним протоколом за ч. 4 ст. 156 КУпАП, - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.



Лише впродовж минулого тижня муніципали її двічі спіймали на гарячому.



Всі зафіксовані факти передали на розгляд Луцького міськрайонного суду. Тепер справа за судом.







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