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У Луцьку зловили порушницю-рецидивістку, яка продавала підроблений алкоголь

У Луцьку зловили порушницю-рецидивістку, яка продавала підроблений алкоголь
Від 2550 до 4250 гривень штрафу сплатить продавець сурогату з ринку «Лучеськ».

В контейнері №42 вона неодноразово продавала заборонений алкоголь, який виявляли інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, тому її покарали адміністративним протоколом за ч. 4 ст. 156 КУпАП, - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

Лише впродовж минулого тижня муніципали її двічі спіймали на гарячому.

Всі зафіксовані факти передали на розгляд Луцького міськрайонного суду. Тепер справа за судом.

У Луцьку зловили порушницю-рецидивістку, яка продавала підроблений алкоголь
У Луцьку зловили порушницю-рецидивістку, яка продавала підроблений алкоголь
У Луцьку зловили порушницю-рецидивістку, яка продавала підроблений алкоголь


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Теги: алкоголь, муніципали, сурогат
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