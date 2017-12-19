У Луцьку зловили порушницю-рецидивістку, яка продавала підроблений алкоголь
Сьогодні, 19:36
Від 2550 до 4250 гривень штрафу сплатить продавець сурогату з ринку «Лучеськ».
В контейнері №42 вона неодноразово продавала заборонений алкоголь, який виявляли інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, тому її покарали адміністративним протоколом за ч. 4 ст. 156 КУпАП, - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Лише впродовж минулого тижня муніципали її двічі спіймали на гарячому.
Всі зафіксовані факти передали на розгляд Луцького міськрайонного суду. Тепер справа за судом.
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В контейнері №42 вона неодноразово продавала заборонений алкоголь, який виявляли інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, тому її покарали адміністративним протоколом за ч. 4 ст. 156 КУпАП, - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Лише впродовж минулого тижня муніципали її двічі спіймали на гарячому.
Всі зафіксовані факти передали на розгляд Луцького міськрайонного суду. Тепер справа за судом.
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