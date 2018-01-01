Очевидці спростували версію водія Hummer, який збив на смерть 10-річну дівчинку в Києві

проїхав на джипі Hummer на червоне світло та влаштував моторошну ДТП в центрі Києва, внаслідок якої загинула десятирічнаВін не намагався надати допомогу жертві аварії, як стверджували в суді його адвокати. Водій Hummer негайно спробував втекти. При цьому, за даними свідків, жодної вантажівки, яка нібито загороджувала огляд, там не було, - повідомляє Уніан.Родичі підозрюваного стверджували, що на місці аварії була припаркована вантажівка, яка нібито закрила Островському огляд.Журналістам вдалося розшукати двох свідків аварії, яких поліція не опитала. Адвокати затриманого і сам Островський стверджували, що він не намагався залишити місце ДТП і навіть підходив до збитої дівчинки, викликав їй швидку. Захист надав судді скріншот, на якому нібито Островський поруч з дитиною і викликає медиків. Проте свідки ДТП заявляють, що водій Hummer навіть не намагався допомогти постраждалим - замість цього швидко залишив місце аварії.Свідок, який викликав швидку 10-річній Насті, каже, що Островський поїхав з місця аварії миттєво: "Я йшов по Лесі Українки – і сам бачив мить удару. Після того, як машина вдарила дитину, почувся тріск й крик матері. Видовище було жахливе. Я одразу почав викликати медиків, тому що побачив, що справи кепські. Водій з місця ДТП поїхав одразу ж. Поїхав вниз по Лесі Українки. Він навіть не виходив з машини після аварії, не підходив до дитини. Після виклику швидкої я подзвонив до поліції і пішов, тому що все, що там відбувалося, бачити було дуже важко. Я досі відходжу після цього видовища".Чоловік розповів, що до нього зверталися щодо коментарів тільки журналісти. Поліція його свідченнями не зацікавилася. Ще одна жінка, яка проживає в будинку на бульварі Лесі Українки, бачила наслідки аварії з вікна."Тут не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що з місця ДТП він поїхав, адже аварія сталася біля аптеки, а від неї до "Паруса", де машину затримали, мінімум 200 метрів. Я не бачила самого удару, але чула жахливий крик жінки, - каже мешканка Печерська. - До речі, жодної вантажівки на місці аварії не було і в помині".Ганна розповіла, що поліція досі не зверталася до неї щодо свідчень. Але вона уважно стежить за ходом розглядів щодо ДТП. Разом з тим, жінка зазначила, що і поліція, і "швидка" прибули на місце аварії дуже оперативно.